Kong Frederik indvier Danmarks første batteritog

Onsdag 17. december 2025 kl: 13:17

Forud for indsættelsen og indvielsen af Midtjyske Jernbaners syn nye batteri-elekrtiske tog af typen Siemens Mireo Plus B på Lemvigbanen (Vemb-Lemvig-Thyborøn) og på den statslige jernbanestrækning mellem Holstebro og Skjern, er der blevet etableret et nyt 25.000 volts ladeanlæg, der skal forsyne batteritogene med strøm i Lemvig, Holstebro og Skjern. Transportminister Thomas Danielsen (V) tog 2. juni 2023 det første spadestik til ladeanlægget, der er udviklet og opført sammen med portugisiske Efacec ved Lemvig Station. Derudover har Banedanmark været i gang med at opføre ladeanlæg i Holstebro og Skjern. Derudover har Banedanmark hen over foråret og sommeren fornyet og opgraderet sporet mellem Holstebro og Skjern.





- Vi er så langt nu, at vi inden årets udgang forventer at være i fuld drift med alle vores batteritog. Det er stort - faktisk så stort, at vi har inviteret H.M. Kongen til at komme og være med til at indvie togene, og han har sagt ja til at køre det røde bånd over. Det er vi utroligt stolte af og beærede over, siger formanden for Midtjyske Jernbaner Arne Lægaard.





- Da vi for seks år siden traf beslutningen om at skifte vores dieseltog ud med batteritog, vidste vi stort set intet om den nye teknologi. Men vi havde en vision om at være Danmarks grønneste jernbane, og vi var stærke i troen på, at batteritoget var vejen frem i forhold til vores grønne omstilling. Nu kan vi se målstregen, og det er fantastisk, siger Arne Lægaard videre.









Fredag 19. december inviterer Midtjyske Jernbaner til officiel indvielse af Danmarks første batteritog.









Programmet er følgende:





Holstebro Station - Stationsvej i Holstebro





10.00 - Officielle taler ved Holstebro Station ved transportminister Thomas Danielsen (V), regionsrådsformand Anders Kühnau (S), borgmester i Holstebro H.C. Østerby (S) og bestyrelsesformand i Midtjyske Jernbaner Arne Lægaard (V)





Banedanmark byder på varme drikke.





10.30 - H.M. kong Frederik X ankommer til Holstebro Station for at køre med VIP-batteritog til Lemvig









Værkstedet i Lemvig - Fabriksvej i Lemvig





11.30

Værkstedet åbner





11.35

Kong Frederik X ankommer med VIP-batteritog. Han bliver blandt andet modtaget med VLTJ-sangen, hvor Anker Hviid fra Tørfisk synger for





11.50

Det sidste Y-tog køres i garage





12.30

MGK Holstebro synger egen udgave af VLTJ-sangen





13.00

Kupésnak med Midtjyske Jernbaners direktør Martha Vrist og konferencier Anders Bro





13.30

Fællessang med Midtjyske Jernband





14.00

Harboøre Revyen giver den Midtjyske Jernbaner-gas





14.30

Freja Riis synger julen ind





16.00

Tak for i dag





Der er Gratis togkørsel hele dagen på Lemvigbanen og strækningen Holstebro - Skjern





