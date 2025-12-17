Kong Frederik indvier Danmarks første batteritog
Onsdag 17. december 2025 kl: 13:17Af: Redaktionen
Inden årets udgang pensionerer Midtjyske Jernbaner sine otte gamle dieseltog. De er ved at blive erstattet af syv nye batteri-elektriske tog, der er de første af sin slags på danske skinner. Fredag 19. december indvier Midtjyske Jernbaner de nye batteri-elektriske tog officielt med kongelig deltagelse, hvor Kong Frederik X kommer og kører den røde snor over
Forud for indsættelsen og indvielsen af Midtjyske Jernbaners syn nye batteri-elekrtiske tog af typen Siemens Mireo Plus B på Lemvigbanen (Vemb-Lemvig-Thyborøn) og på den statslige jernbanestrækning mellem Holstebro og Skjern, er der blevet etableret et nyt 25.000 volts ladeanlæg, der skal forsyne batteritogene med strøm i Lemvig, Holstebro og Skjern. Transportminister Thomas Danielsen (V) tog 2. juni 2023 det første spadestik til ladeanlægget, der er udviklet og opført sammen med portugisiske Efacec ved Lemvig Station. Derudover har Banedanmark været i gang med at opføre ladeanlæg i Holstebro og Skjern. Derudover har Banedanmark hen over foråret og sommeren fornyet og opgraderet sporet mellem Holstebro og Skjern.
- Vi er så langt nu, at vi inden årets udgang forventer at være i fuld drift med alle vores batteritog. Det er stort - faktisk så stort, at vi har inviteret H.M. Kongen til at komme og være med til at indvie togene, og han har sagt ja til at køre det røde bånd over. Det er vi utroligt stolte af og beærede over, siger formanden for Midtjyske Jernbaner Arne Lægaard.
- Da vi for seks år siden traf beslutningen om at skifte vores dieseltog ud med batteritog, vidste vi stort set intet om den nye teknologi. Men vi havde en vision om at være Danmarks grønneste jernbane, og vi var stærke i troen på, at batteritoget var vejen frem i forhold til vores grønne omstilling. Nu kan vi se målstregen, og det er fantastisk, siger Arne Lægaard videre.
Fredag 19. december inviterer Midtjyske Jernbaner til officiel indvielse af Danmarks første batteritog.
Programmet er følgende:
Holstebro Station - Stationsvej i Holstebro
10.00 - Officielle taler ved Holstebro Station ved transportminister Thomas Danielsen (V), regionsrådsformand Anders Kühnau (S), borgmester i Holstebro H.C. Østerby (S) og bestyrelsesformand i Midtjyske Jernbaner Arne Lægaard (V)
Banedanmark byder på varme drikke.
10.30 - H.M. kong Frederik X ankommer til Holstebro Station for at køre med VIP-batteritog til Lemvig
Værkstedet i Lemvig - Fabriksvej i Lemvig
11.30
Værkstedet åbner
11.35
Kong Frederik X ankommer med VIP-batteritog. Han bliver blandt andet modtaget med VLTJ-sangen, hvor Anker Hviid fra Tørfisk synger for
11.50
Det sidste Y-tog køres i garage
12.30
MGK Holstebro synger egen udgave af VLTJ-sangen
13.00
Kupésnak med Midtjyske Jernbaners direktør Martha Vrist og konferencier Anders Bro
13.30
Fællessang med Midtjyske Jernband
14.00
Harboøre Revyen giver den Midtjyske Jernbaner-gas
14.30
Freja Riis synger julen ind
16.00
Tak for i dag
Der er Gratis togkørsel hele dagen på Lemvigbanen og strækningen Holstebro - Skjern
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Kong Frederik indvier Danmarks første batteritog
- Billetapp'er kører snart ud på deres sidste tur
- Togtrafikken til og fra Aarhus spærres i 11 dage
- Verdens største batterielektriske hurtigfærge har fået gang i motorerne
- Region sætter fokus på jernbanes fremtid
- Motorvejstilslutning ved Horsens spærres i en måned efter nytår
- Politiet beslaglagde fire partybusser
- Taxipirater bød op til dans i Aarhus
- Trafikselskab melder om stabil drift i Midtjylland
- Et område ved banegården i Holstebro bliver midlertidigt militært område
- Brugte bilbatterier kan bruges i lang tid
- Flextrafik bliver enklere på Fyn og Langeland
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!