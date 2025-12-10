Uddannelsescenter får støtte til både lagerautomat og droner

Onsdag 10. december 2025 kl: 12:52

EUC Lillebælt i Fredericia får støtte fra FDE Fonden til to nye undervisningsprojekter, der skal løfte undervisningen på kurser og uddannelsesforløb inden for transport, logistik og lager.









Skolen får støtte til både en moderne lagerautomatik og til et nyt droneprojekt, som fremover bliver en del af elevernes undervisning.









- Teknologien udvikler sig hurtigt, og meget af den spiller direkte ind i den grønne omstilling. Derfor er det vigtigt, at eleverne møder moderne udstyr allerede i undervisningen, siger Jan Bårris, der er underviser hos EUC Lillebælt.









Den nye lagerautomat skal bruges på både grundforløb og hovedforløb, så eleverne kan arbejde med automatiserede lagerprocesser, som fylder mere og mere i logistikbranchen.









Droneprojektet giver eleverne mulighed for at lære om droneteknologi, programmering og praktiske opgaver som lageroptælling og inspektion.









- Dronerne og lagerautomaten giver eleverne noget helt konkret at arbejde med. De får erfaring med både teknik og praksis, og det gør undervisningen langt mere motiverende, siger Jesper Coérs Bentsen, der også er underviser hos EUC Lillebælt.









Jens Iwer Petersen, der er formand for FDE Fonden, fremhæver betydningen af at kunne støtte projekterne.









- Vi er glade for at kunne støtte projekter, der løfter fagligheden og fremmer den teknologiske udvikling i branchen. Når uddannelsesinstitutioner som EUC Lillebælt arbejder målrettet med moderne undervisningsudstyr, får branchen dygtigere og bedre forberedte medarbejdere, siger han.









FDE Fonden støtter to gange årligt projekter, der styrker faglighed og udvikling i transportbranchen. I den seneste runde har 26 projekter fået støtte for i alt 1,2 millioner kroner.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.