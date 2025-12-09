Klik venligst



BATTERIELEKTRISKE LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Tysk og svensk lastbilproducent har godt 82 procent af markedet

Tirsdag 9. december 2025 kl: 11:56
Af: Jesper Christensen

I løbet af årets første 11 måneder har Mercedes-Benz fået nyregistreret 101 batteri-elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark, mens Volvo Trucks har fået nyregistreret 80. Med samlet 181 enheder - både i år og sidste år - fastholder de to lastbilproducenter deres dominerende position, selvom den er blevet udfordret af andre producenter, som hidtil i år samlet har fået nyregitreret 39 mod 12 i samme periode sidste år

I nedenstående tabel, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk, kan man se de faktiske antal nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler med tilhørende markedsandele i årets første 11 måneder sammenholdt med samme periode sidste år.


Nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 16 ton


Januar - november 2025

Januar - november 2024

Mærke

Antal 

Andel

Antal 

Andel

Mercedes-Benz

101

45,91 %

90

46,63 %

Volvo

80

36,36 %

91

47,15 %

Scania

19

8,64 %

11

5,70 %

MAN

11

5,00 %

0

-

Renault

8

3,64 %

0

-

DAF

1

0,45 %

0

-

Dennis Eagle

0

-

1

0,52 %

I alt

220


193


(Kilde: Bilstatistik.dk)



