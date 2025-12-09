Tysk og svensk lastbilproducent har godt 82 procent af markedet

BATTERIELEKTRISKE LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Tirsdag 9. december 2025 kl: 11:56

I nedenstående tabel, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk, kan man se de faktiske antal nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler med tilhørende markedsandele i årets første 11 måneder sammenholdt med samme periode sidste år.









Nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 16 ton

Januar - november 2025 Januar - november 2024 Mærke Antal Andel Antal Andel Mercedes-Benz 101 45,91 % 90 46,63 % Volvo 80 36,36 % 91 47,15 % Scania 19 8,64 % 11 5,70 % MAN 11 5,00 % 0 - Renault 8 3,64 % 0 - DAF 1 0,45 % 0 - Dennis Eagle 0 - 1 0,52 % I alt 220

193



(Kilde: Bilstatistik.dk)

