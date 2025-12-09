BATTERIELEKTRISKE LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
I løbet af årets første 11 måneder har Mercedes-Benz fået nyregistreret 101 batteri-elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark, mens Volvo Trucks har fået nyregistreret 80. Med samlet 181 enheder - både i år og sidste år - fastholder de to lastbilproducenter deres dominerende position, selvom den er blevet udfordret af andre producenter, som hidtil i år samlet har fået nyregitreret 39 mod 12 i samme periode sidste år
Tysk og svensk lastbilproducent har godt 82 procent af markedet
Tirsdag 9. december 2025 kl: 11:56Af: Jesper Christensen
I nedenstående tabel, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk, kan man se de faktiske antal nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler med tilhørende markedsandele i årets første 11 måneder sammenholdt med samme periode sidste år.
Nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 16 ton
Januar - november 2025
Januar - november 2024
Mærke
Antal
Andel
Antal
Andel
Mercedes-Benz
101
45,91 %
90
46,63 %
Volvo
80
36,36 %
91
47,15 %
Scania
19
8,64 %
11
5,70 %
MAN
11
5,00 %
0
-
Renault
8
3,64 %
0
-
DAF
1
0,45 %
0
-
Dennis Eagle
0
-
1
0,52 %
I alt
220
193
(Kilde: Bilstatistik.dk)
