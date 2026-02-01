Lastbilbestande blev en smule mindre i februar
Bestanden af lastbiler over 16 tons totalvægt er steget med 0,36 procent fra februar sidste år til februar i år. (Kilde: Bilstatistik.dk)
Bestanden af lastbiler over 16 tons totalvægt skrumpede i løbet af februar ind med 29. Hvor bestanden ved udkørslen af januar i år var på. 34.968, var den ved udkørslen af februar på 34.939
Set i forhold til samme tidspunkt sidste år er bestanden vokset med 125 fra 34.514 ved udkørslen af februar 2025 til 34.939 ved udkørslen af februar i år.
Lastbiler over 16 ton totalvægt Januar 2020 - november 2025
Antal
Januar – 2020
32.820
Februar
32.835
Marts
32.751
April
32.754
Maj
32.789
Juni
32.894
Juli
32.801
August
32.941
September
33.003
Oktober
32.970
November
32.933
December
32.866
Januar – 2021
32.904
Februar
32.930
Marts
33.211
April
33.458
Maj
33.598
Juni
33.760
Juli
33.682
August
33.795
September
33.861
Oktober
33.867
November
33.874
December
33.943
Januar – 2022
33.943
Februar
33.932
Marts
34.127
April
34.278
Maj
34.378
Juni
34.523
Juli
34.412
August
34.438
September
34.495
Oktober
34.442
November
34.288
December
34.285
Januar – 2023
34.169
Februar
34.091
Marts
34.273
April
34.315
Maj
34.378
Juni
34.522
Juli
34.406
August
34.552
September
34.513
Oktober
34.400
November
34.333
December
34.235
Januar – 2024
34.239
Februar
34.241
Marts
34.285
April
34.324
Maj
34.477
Juni
34.767
Juli
34.650
August
34.692
September
34.686
Oktober
34.611
November
34.564
December
34.510
Januar – 2025
34.489
Februar
34.517
Marts
34.539
April
34.706
Maj
34.828
Juni
35.216
Juli
34.949
August
35.001
September
34.746
Oktober
34.979
November
34.903
December
34.856
Januar - 2026
34.968
Februar
34.939
