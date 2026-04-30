Overføringsanhænger med lang bogie har tre-vejstip
Torsdag 30. april 2026 kl: 13:45Af: Redaktionen
Kai Andersens Eftf. A/S, der har hjemsted i Tommerup mellem Odense og Assens, har fornyligt taget en ny tre-akslet Kel-Berg overføringsanhænger med lang bogie og trevejs tip i brug. Den nye overføringsanhænger, der er leveret af Lastas i Hedensted, er med justerbar bagende, så den kan køre med 7,0 til 7,5 meter containere
Om den nye overføringsanhænger:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagende og ved tipstempel
- Justerbar i bagenden til containere i længde af 7.000 mm til 7.500 mm
- Ca. to trediedele af anhængerens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme
- 4 stk. pneumatiske låse monteret på tiprammen
- Trækøje med 58 mm øje
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Yderste rullebane er lukket med en Hardox-plade i fuld længde
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Den midterste aksel er med løftefunktion
Den nye overføringsanhænger er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Kai Andersens Eftf. A/S
Kai Andersens Eftf. A/S fik sin start i 1948 og drives i dag af anden generation
Vognmandsvirksonheden, der har hjemsted i Tommerup på Midtfyn mellem Odense og Assens har omkring 60 medarbejderen er udfører transport-opgaver overalt på Fyn og i Trekantsområdet - både for private og virksomheder. Kai Andersens Eftf. A/S beskæftiger sig blandt andet med specialtransport af store elementer op til 40 ton, gylletransport, øvrig landbrugstransport og levering af grus eller jord med containerkørsel, samt andre typer containerkørsel.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Motorvejsbro ved Padborg bliver indviet sidst i juni
- Længere førerhuse kommer på modelprogrammet hos svensk lastbilproducent
- Havneselskab med tre vandhavne og en landhavn øgede både omsætning og overskud
- Overføringsanhænger med lang bogie har tre-vejstip
- Dansk-svensk havneselskab omsatte for over en milliard svenske kroner
- Ungarnsk transportvirksomhed har fået 1.500 lastbiler leveret fra samme producent
- Fragtmænd kørte 55 millioner kroner hjem i overskud sidste år
- Fragtmand har fået syv lange med tre aksler
- Østjysk storhavn leverede et overskud på knap 150 millioner kroner
- Den første forårsmåned sprang ud med hidtil største omsætning hos Kolding-virksomhed
- Kvinde blev anholdt og sigtet for at kaste sten fra motorvejsbro
- Havn i Nordvestvendsyssel afsluttede 2025 med 50 procent større overskud
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!