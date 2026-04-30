Overføringsanhænger med lang bogie har tre-vejstip

Torsdag 30. april 2026 kl: 13:45

Om den nye overføringsanhænger:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagende og ved tipstempel

Justerbar i bagenden til containere i længde af 7.000 mm til 7.500 mm

Ca. to trediedele af anhængerens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme

4 stk. pneumatiske låse monteret på tiprammen

Trækøje med 58 mm øje

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Yderste rullebane er lukket med en Hardox-plade i fuld længde

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Den midterste aksel er med løftefunktion





Den nye overføringsanhænger er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Kai Andersens Eftf. A/S

Kai Andersens Eftf. A/S fik sin start i 1948 og drives i dag af anden generation

Vognmandsvirksonheden, der har hjemsted i Tommerup på Midtfyn mellem Odense og Assens har omkring 60 medarbejderen er udfører transport-opgaver overalt på Fyn og i Trekantsområdet - både for private og virksomheder. Kai Andersens Eftf. A/S beskæftiger sig blandt andet med specialtransport af store elementer op til 40 ton, gylletransport, øvrig landbrugstransport og levering af grus eller jord med containerkørsel, samt andre typer containerkørsel.

