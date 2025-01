Transportjuristen skriver om forhøjelse af ansvarsbegrænsningsbeløbene i Montreal-konventionen og Luftfartsloven

Mandag 6. januar 2025 kl: 20:58

det objektive ansvar for personskader (død eller legemsbeskadigelse) i henhold til artikel 21, stk. 1, til 151.880 SDR (Special Drawing Rights)

ansvaret for forsinkelse (forsinket transport af passagerer) i henhold til artikel 22, stk. 1, til 6.303 SDR

ansvaret for bagageskader (ødelæggelse, tab, beskadigelse, forsinket transport) i henhold til artikel 22, stk. 2, til 1.519 SDR

ansvaret for godsskader (ødelæggelse, tab, beskadigelse, forsinket transport) i henhold til artikel 22, stk. 3 i Montreal-konventionen til 26 SDR pr. kg

Af: Lissi Andersen Roost, Partner, Advokat (H), ph.d., Andersen Partners Advokatfirma Den private internationale luftfart har siden 1929 været reguleret af internationale konventioner, hvoraf den seneste er Montreal-konventionen fra 1999, som blandt andet Danmark har tiltrådt.Montreal-konventionen regulerer blandt andet luftselskabernes erstatningsansvar ved dødsfald, personskade, bortkomst, beskadigelse og forsinkelse af såvel bagage (rejsegods) og gods under lufttransporten.I Montreal-konventionen er det i den forbindelse fastlagt, at luftfartsselskabernes erstatningsansvar for de ovennævnte skader er begrænset til bestemte beløb. Disse ansvarsbegrænsningsbeløb skal ifølge konventionen justeres hvert femte år, eller ved behov, i lyset af inflationen.Den første justering siden Montreal-konventionens ikrafttrædelse skete i 2009, hvor begrænsningsbeløbene blev forhøjet.Ved en notifikation af 28. juni 2024 meddelte den internationale luftfartsorganisation ICAO (The International Civil Aviation Organization), som er et FN-agentur, at gennemgangen af de maksimale erstatningsbeløb i henhold til Montreal-konventionen havde resulteret i en inflationsfaktor på 17,9 procent, hvilket gjorde en ny justering af de maksimale erstatningsbeløb nødvendig.ICAO notificerede derfor en forhøjelse af de maksimale erstatningsbeløb med denne inflationsfaktor for:Fordi den danske Luftfartslov, der regulerer luftfart inden for dansk område, baserer sig på Montreal-konventionen, har den danske lovgiver med ikrafttrædelse den 28. december 2024 forhøjet ansvarsbegrænsningsbeløbene i Luftfartslovens § 111 tilsvarende. Der henvises i den forbindelse til Lov 2024-12-10 nr. 1474 om ændring af lov om luftfart og om ophævelse af lov om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde.Andersen Partners Advokatfirma kan kontaktes, hvis man har spørgsmål om ovennævnte og er klar til generelt at rådgive inden for alle juridiske aspekter af transportretten.