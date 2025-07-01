|
- Tønder til frugtsaft indeholdt kokain opløst i væske
- Toldere i Københavns Lufthavn fandt 15 kufferter med i alt 304.000 cigaretter
- Svensk Øresundshavn løftede mere gods i juli
- Dansk økonomi står stærkt trods global usikkerhed
- Punkteret dæk brød i brand
- Politi tog vikarbureau i at snyde med chaufførers papirer
- Politi standsede en varebil med stor mængde tyvekoster ved grænsen
- Banankasser hos frugtfirma i Holland skjulte 108 kg kokain
- Udenlandsk lastbilchauffør var påvirket af alkohol
- Kokain var gemt bag inspektionsluger på kølecontainere
- Vejene ved jernbaneoverkørsler uden bomme kan få rumleriller
- Fredag 15. august 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau