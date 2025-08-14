Dansk megawatt-løsning skal bane vej for grøn tung transport i Europa

Torsdag 14. august 2025 kl: 09:16

I dag er omkring en procent af lastbilerne i EU elektriske, men antallet af leverede elektriske lastbiler er stigende med en tredobling fra 2022 til 2023. Den store udfordring er, at der er mangel på lademuligheder, hvilket begrænser brugen af batteri-elektriske lastbiler til transportopgaver, der er veldefinerede og kan planlægges med hensyn til lastbilernes rækkevidde og lademuligheder.









EU-myndigheder vurderer, at der i 2030 vil være behov for næsten 280.000 højkapacitetsladere til lastbiler og busser.









Det nye forskningsprojekt, der er baseret på Aalborg Universitet (AAU) vil forsøge at imødekomme den forventede øgede efterspørgsel efter hurtige højkapacitetsladere.









Projektet, HDPower - Heavy Duty Power Electronics for Electrification of Society - på AAU Energy bliver støttet af Innovationsfonden med 15,7 millioner kroner og skal udvikle og demonstrere en ny type ladestandere med en effekt på op til tre megawatt, hvilket er tilstrækkeligt til at oplade en batteri-elektriske lastbil på under en halv time. Første prototype på én megawatt forventes klar til næste sommer.









- Vores rolle i HDPower er at levere den teknologiske kerne. Vi udvikler komponenter, der kan håndtere ekstremt høje effektniveauer, som samtidig er robuste nok til at indgå i både transport og energiproduktion, siger Stig Munk-Nielsen, der er professor ved AAU Energy.









Konsortium med både forsknings- og erhvervskompetencer

En af partnerne i projektet er energiselskabet Norlys, der blandt andet har opstillet ladestandere til lastbiler flere steder i Danmark. Norlys fremhæver det stigende behov og forskernes ledende position på området, som årsager til, at energiselskabet er gået med i projektet:









- Omstillingen af den tunge transport forudsætter, at der tages innovative løsninger i brug, siger Ellen Trolle, der er direktør for Norlys ladeforretning og fortsætter:









- HDPower's brug af nye kombinationer af halvleder-chips, nye komponenter og knowhow giver mulighed for at udvikle ladeinfrastruktur, der både har højere effekt, bedre stabilitet og samtidig bruger færre materialer. Det er voldsomt interessant for en ladeoperatør som Norlys, og vi er stolte af, at være med til at udvikle fremtidens højkapacitetsladere.









Det samlede konsortium i HDPower-projektet består af Norlys, som bidrager med ejerskab og driftserfaring fra ladeinfrastruktur, APG (Aalborg Power Group), som udvikler og leverer ladeelektronikken samt systemløsning samt AAU Energy på Aalborg Universitet, der udvikler power-komponenter og ladeelektronikken samt udfører test.









Teknologisk gennembrud med globalt potentiale

Virksomheden APG (Aalborg Power Group), der har rødder i universitetsmiljøet i Aalborg, ser potentiale for eksport til andre europæiske lande med behov for lynladere til de store batterier på el-lastbiler.









- Vi står over for et kommercielt gennembrud. Først ruller vi ladeinfrastrukturen ud i Danmark sammen med Norlys, derefter fortsætter udrulningen i Europa. Vi har sat et stærkt hold med en god blanding af kommercielle og akademiske kompetencer, siger Morten Lindblad, Co-founder og investor i APG.









Projektet “HDPower” har som mål at etablere en dansk produktion af ladestandere, hvilket kan skabe både arbejdspladser og eksportmuligheder.









Med investeringen fra Innovationsfonden bliver det muligt at udvikle og teste teknologien i fuld skala med første opladning planlagt til at finde sted på Østhavnen i Aalborg næste sommer, hvorefter fokus bliver på forretningsudvikling og fintuning af produktet.









Fakta om projektet:

Projekttitel: HDPower - Heavy Duty Power Electronics for Electrification of Society

Støttet af: Innovationsfonden

Varighed: tre år

Investering fra Innovationsfonden: 15,7 millioner kroner

Samlet budget: 22.4 millioner kroner

Partnere: Aalborg Universitet (AAU Energy), Norlys, APG (Aalborg Power Group)

