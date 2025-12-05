Tre-akslet påhængsvogn er blevet overført til Himmerland

Fredag 5. december 2025 kl: 10:46

Om den nye overføringsanhænger:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Cyklistværn i begge sider

Vridningsstabiliserede forstærkningsplader bagerst og ved tip-stempel

Justerbar i bagende til containere i længde af 6.500 mm til 7.000 mm

Ca. to trediedele af anhængerens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme

4 mm Hardox-plader ved sideruller

Indvendig styreskinne ført helt ud i for- og bagende

57,5 mm trækøje

Box-Nordic værktøjsskab i venstre side

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser





Den nye overføringsanhænger, der har en tilladt totalvægt på 27.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om KBS Containerservice ApS:

KBS Containerservice ApS tilbyder et bredt udvalg af ydelser - eksempelvis inden for udlejning og tømning af containere, transport og levering. Derudover tilbyder virksomheden også krankørsel og flytteservice, udlejning af flyttebil med eller uden chauffør, studenterkørsel og levering af sand, jord og grus.





