Tre-akslet påhængsvogn er blevet overført til Himmerland
Fredag 5. december 2025 kl: 10:46Af: Redaktionen
KBS Container Service ApS i Arden i Himmerland har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg akslet overføringsanhænger hos Lastas i Hedensted. Den nye overføringsanhænger er bygget til 6.500-7.000 mm containere
Om den nye overføringsanhænger:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Cyklistværn i begge sider
- Vridningsstabiliserede forstærkningsplader bagerst og ved tip-stempel
- Justerbar i bagende til containere i længde af 6.500 mm til 7.000 mm
- Ca. to trediedele af anhængerens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme
- 4 mm Hardox-plader ved sideruller
- Indvendig styreskinne ført helt ud i for- og bagende
- 57,5 mm trækøje
- Box-Nordic værktøjsskab i venstre side
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Den nye overføringsanhænger, der har en tilladt totalvægt på 27.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om KBS Containerservice ApS:
KBS Containerservice ApS tilbyder et bredt udvalg af ydelser - eksempelvis inden for udlejning og tømning af containere, transport og levering. Derudover tilbyder virksomheden også krankørsel og flytteservice, udlejning af flyttebil med eller uden chauffør, studenterkørsel og levering af sand, jord og grus.
