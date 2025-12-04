Kommune har haft tre trafikdirektører på fem år
Torsdag 4. december 2025 kl: 09:37Af: Jesper Christensen
Fra årsskiftet får Samsø Kommune ny trafikdirektør. Den nye direktør er Carsten Kruse, og han er den tredie mand på posten siden, han selv forlod den i 2021. Carsten Kruse tiltræder stillingen, der har været ledig siden september, hvor trafikdirektør Henrik Renneberg sagde op
Henrik Renneberg tiltrådte stillingen som trafikdirektør 1. maj. Han kom til Samsø Trafik, der står for Samsø Rederi og Samsø Bus, fra en stilling i en større rederiorganisation. Forklaringen for opsigelsen var ifølge Samsø Kommune, at Henrik Renneberg havde en forventning om et større ledelsesrum end det, der var i et kommunalt rederi.
Inden da havde Samsø Kommune Lars Rieks som trafikdirektør. Han kom til Samsø Trafik i 2021, hvor han overtog jobbet efter, at Carsten Kruse havde forladt Samsø Trafik til fordel for et job som kommerciel direktør i Aarhus Havn.
I løbet af tiden i Samsø Trafik skulle Lars Rieks som direktør blandt andet håndtere de udfordringer, som Samsø Rederi havde med passagerfærgen mellem Samsø of Aarhus.
I januar blev Lars Rieks sagt op af Samsø Kommune på grund af forskellige opfattelser af, hvordan opgaven som trafikdirektør skulle varetages.
