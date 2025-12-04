Kommune har haft tre trafikdirektører på fem år

Torsdag 4. december 2025 kl: 09:37

Henrik Renneberg tiltrådte stillingen som trafikdirektør 1. maj. Han kom til Samsø Trafik, der står for Samsø Rederi og Samsø Bus, fra en stilling i en større rederiorganisation. Forklaringen for opsigelsen var ifølge Samsø Kommune, at Henrik Renneberg havde en forventning om et større ledelsesrum end det, der var i et kommunalt rederi.









Inden da havde Samsø Kommune Lars Rieks som trafikdirektør. Han kom til Samsø Trafik i 2021, hvor han overtog jobbet efter, at Carsten Kruse havde forladt Samsø Trafik til fordel for et job som kommerciel direktør i Aarhus Havn.









I løbet af tiden i Samsø Trafik skulle Lars Rieks som direktør blandt andet håndtere de udfordringer, som Samsø Rederi havde med passagerfærgen mellem Samsø of Aarhus.









I januar blev Lars Rieks sagt op af Samsø Kommune på grund af forskellige opfattelser af, hvordan opgaven som trafikdirektør skulle varetages.





