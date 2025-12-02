Region investerer i otte nye letbanetog

Tirsdag 2. december 2025 kl: 20:54

Region Midtjylland har i partnerskab med Aarhus Kommune og Aarhus Letbane indgået aftale om at investere i otte nye letbanetog og bidrager med halvdelen af den samlede investering. De nye tog bliver sat i drift fra 2029 og giver mulighed for markant flere afgange og højere komfort. Samtidig er de udstyret med batteripakker, så de kan køre op til 10 kilometer uden kørestrøm. Batteripakken er en fleksibel løsning, der styrker infrastrukturen i Østjylland.









- Letbanen er en hjørnesten i den kollektive trafik i Østjylland. Med flere tog kan vi ikke blot forbedre servicen, men også styrke den regionale udvikling og gøre den kollektive trafik til et endnu mere attraktivt valg for tusindvis af østjyder. Det er en langsigtet investering i både sammenhængskraft og bæredygtighed, siger Anders Kühnau (S), der frem til årsskiftet er regionsrådsformand i Region Midtjylland.









De nye tog betyder ud over flere afgange også bedre forbindelser mellem vigtige stop, da der fremover vi køre letbanetog hvert femte minut mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital og med 15 minutters drift til og fra Lisbjerg.









- Vi investerer i mobilitet, der gør en forskel. Med nye tog på Letbanen løfter vi ikke bare den kollektive trafik - vi styrker hele regionens sammenhængskraft og bæredygtighed. Det er helt i tråd med Region Midtjyllands ambitioner for fremtidens grønne infrastruktur, siger Arne Lægaard (V), der er medlem af Udvalg for Regional Udvikling og Region Midtjyllands repræsentant i Letbanens bestyrelse.









Med investeringen i nye letbanetog tager Region Midtjylland og det øvrige partnerskab endnu et skridt mod en mere sammenhængende og tilgængelig kollektiv trafik.





Fakta om investeringen i otte nye tog:

Togene sættes i drift fra 2029

Kapacitet: Op til 332 passagerer (80 flere end nuværende tog)

Tophastighed: 100 km/t

Forbedret tilgængelighed med flere indgange, flexrum og lav indstigning

Batteripakker gør togene i stand til at køre op til 10 kilometer uden kørestrøm





Flere afgange:

Hver femte minut mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital

15 minutters drift mellem Aarhus H og Lisbjerg og Nye

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.