To store batterimoduler kan lagre energi til tre-fire færgeture

Fredag 26. juni 2026 kl: 15:28

Af: Redaktionen Virksomheden BOS Power skal levere de to batteripakker, der skal sikre energi nok til Molslinjens kommende batteri-elektriske hurtigfærge til ruterne over Kattegat. (Foto: Molslinjen)

Arbejdet med batteripakkerne og med at finde den rigtige leverandør af batteriparkerne er sket i samarbejde med eksperter fra Hybrid Greentech, som har rådgivet Molslinjen siden projektets begyndelse - og som også skal være med til at køre projektet til ende.









- Molslinjen-projektet er et af de mest komplekse og ambitiøse batteriprojekter, vi har været en del af. Batteriparker i denne størrelsesorden til maritim brug er ikke set før i Europa, og batterierne i havnene er ikke bare infrastruktur - de er selve fundamentet for, at ruterne over Kattegat kan sejle på strøm, siger Hybrid Greentechs administrerende direktør, Rasmus Rode Mosbæk.









Han fremhæver, at det har krævet grundig teknisk rådgivning at finde den rigtige løsning. Det er præcis den slags projekter, vi er sat i verden for at løse, og vi ser frem til at føre det i mål sammen med Molslinjen og resten af teamet, siger han videre.









De to batteripakker i havnene bliver hver på 118 MWh og skal sikre, at de batteri-elektriske hurtigfærger kan lade, hver gang de lægger til i en af de to havne. Ladningen, der tager en halv time, vil typisk foregå med strøm i en kombination af træk fra nettet og fra havnens batterier. Når en enkelt af de nye katamaraner sættes til ladestikket, vil færgen lade med 15 kV AC, 55.000 kW i 30 minutter. Det svarer til gennemsnitligt 25.000 kWh energi modtaget inden næste tur.









- Vi kan ikke bare lade direkte fra forsyningsnettet på alle ture. Så for at være sikre på hele tiden af have den nødvendige energi til rådighed, skal vi have batterierne til backup, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen og fortsætter:









- I batterierne kan vi gemme tre-fire færgeture, hvis forsyningen driller.









Katamaranerne på Kattegat bliver ifølge Molslinjen verdens hidtil største elektrificeringsprojekt til søs.









Færgerne er ved at blive bygget på Incat-værftet i Australien, og den første færge planlægges i drift i foråret 2028.









- Denne færgerute er kritisk infrastruktur. Kattegat-forbindelsen mellem Jylland og Sjælland er en livline for de mennesker og det gods, der hver dag er afhængige af den, og elektrificeringen af de færger, der besejler ruten, skal ske uden at gå på kompromis med driftssikkerheden. At levere energilagring på tværs af to kystnære anlæg som en enkelt totalentreprenør, fra design til netkompatibel idriftsættelse, er en krævende opgave, og det er præcis det, BOS Power kan. Vi er stolte over, at Molslinjen har vist os den tillid, siger Kim Strate Kiegstad, der er Head of Energy Storage hos BOS Power.









Når alle tre batteridrevne færger er i drift, vil det spare klimaet for 132.000 ton CO2 hvert år. Prisen for færgerne og de tilhørende landstrukturer kommer til at koste 3,5 milliarder danske kroner.









Prisen for de kommende to batteripakker i Aarhus og på Odden er parterne enige om ikke at oplyse.









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