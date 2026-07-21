TRÆSTAMMER PÅ SKINNER FORAN TOG I ØLGOD
Et lokaltog påkørte søndag morgen træstammer og grene på skinnerne i Ølgod i Vestjylland. Ingen personer kom noget til, ligesom toget heller ikke blev afsporet. Syd- & Sønderjyllands Politi efterforsker sagen og håber fortsat på at komme i kontakt med vidner og modtage videoovervågning for at opklare, hvem der placerede træstammerne og grenene på togskinnerne i tidsrummet mellem lørdag klokken 22.00 og søndag klokken 08.00. Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser, at sagen efterforskes som en overtrædelse af Straffelovens paragraf 252, der handler om af forvolde skade på andre
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Politiet søger fortsat vidner og videoovervågning
Tirsdag 21. juli 2026 kl: 12:41Af: Redaktionen
Et lokaltog påkørte søndag morgen træstammer og grene på skinnerne i Ølgod i Vestjylland. Ingen personer kom noget til, ligesom toget heller ikke blev afsporet. Syd- & Sønderjyllands Politi efterforsker sagen og håber fortsat på at komme i kontakt med vidner og modtage videoovervågning for at opklare, hvem der placerede træstammerne og grenene på togskinnerne i tidsrummet mellem lørdag klokken 22.00 og søndag klokken 08.00. Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser, at sagen efterforskes som en overtrædelse af Straffelovens paragraf 252, der handler om af forvolde skade på andre
- Politiet har modtaget flere henvendelser fra borgere, og disse indgår nu i den samlede efterforskning, ligesom vi gerne vil modtage yderligere henvendelser, siger vicepolitiinspektør Søren Rønnov fra Syd- & Sønderjyllands Politi.
Han understreger, at politiet fortsat ser alvorligt på sagen.
- Sagen efterforskes som en overtrædelse af Straffelovens paragraf 252 om fareforvoldelse, og det er vores opfattelse, at der er tale om en bevidst handling ved at placere træstammer på jernbaneskinnerne, siger Søren Rønnov.
Syd- & Sønderjyllands Politi har endnu ikke foretaget sigtelser i sagen, ligesom politiet heller ikke har noget motiv til hændelsen.
Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser, at politiet også har modtaget anmeldelser om, at der er affyret kanonslag i Ølgod natten mellem lørdag og søndag.
- Og det er muligt, at der kan være tale om de samme gerningsmænd, der både har affyret fyrværkeri og placeret træstammer ved jernbanen, siger vicepolitiinspektøren.
Straffelovens paragraf 252:
Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.
Det eksempelvis være at placere genstande på togskinner.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
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- Kontrakt om overhalingsspor ved Kalvebod i København er underskrevet
- Politiet søger fortsat vidner og videoovervågning
- Tog kørte ind i træstammer
- Banedanmark har travlt i sporet i sommerferien
- Station fra 1871 får nye spor og perroner
- Sporskifter skal skiftes ved Storebælt
- Udspil skal styrke beskyttelsen af kritisk infrastruktur
- Tog-værksted til nye el-tog er færdigt
- Den svenske stat sikrer driften af jernbanefærger
- Containeromsætningen voksede med 13 procent over tre måneder
- Transportkoncern testede Formel-1 transport med tog
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