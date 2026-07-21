Politiet søger fortsat vidner og videoovervågning

TRÆSTAMMER PÅ SKINNER FORAN TOG I ØLGOD

Tirsdag 21. juli 2026 kl: 12:41

- Politiet har modtaget flere henvendelser fra borgere, og disse indgår nu i den samlede efterforskning, ligesom vi gerne vil modtage yderligere henvendelser, siger vicepolitiinspektør Søren Rønnov fra Syd- & Sønderjyllands Politi.





Han understreger, at politiet fortsat ser alvorligt på sagen.





- Sagen efterforskes som en overtrædelse af Straffelovens paragraf 252 om fareforvoldelse, og det er vores opfattelse, at der er tale om en bevidst handling ved at placere træstammer på jernbaneskinnerne, siger Søren Rønnov.





Syd- & Sønderjyllands Politi har endnu ikke foretaget sigtelser i sagen, ligesom politiet heller ikke har noget motiv til hændelsen.





Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser, at politiet også har modtaget anmeldelser om, at der er affyret kanonslag i Ølgod natten mellem lørdag og søndag.





- Og det er muligt, at der kan være tale om de samme gerningsmænd, der både har affyret fyrværkeri og placeret træstammer ved jernbanen, siger vicepolitiinspektøren.





Straffelovens paragraf 252:





Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.





Det eksempelvis være at placere genstande på togskinner.





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