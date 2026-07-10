Politiet etablerer midlertidigt militært område i Køge

Fredag 10. juli 2026 kl: 09:22

Midt- og Vestsjællands Politi har truffet aftale med Forsvaret om at etablere et midlertidigt militært område på Køge Havn fra lørdag 11. juli klokken 22.00 til forventeligt klokken 18 søndag 12. juli.









Området, der er bevogtet af Forsvaret, er indtegnet på nedenstående kortskitse.









(Illustration: Midt- og Vestsjællands Politi)

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