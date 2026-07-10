Politiet etablerer midlertidigt militært område i Køge
Fredag 10. juli 2026 kl: 09:22Af: Redaktionen
Et område på Køge Havn bliver midlertidigt militært område fra lørdag aften 11. juli til søndag omkring klokken 18
Midt- og Vestsjællands Politi har truffet aftale med Forsvaret om at etablere et midlertidigt militært område på Køge Havn fra lørdag 11. juli klokken 22.00 til forventeligt klokken 18 søndag 12. juli.
Området, der er bevogtet af Forsvaret, er indtegnet på nedenstående kortskitse.
(Illustration: Midt- og Vestsjællands Politi)
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