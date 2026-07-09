Pensionsselskab åbner nyt sundhedsfagligt center

Torsdag 9. juli 2026 kl: 09:45

Det nye sundhedsfaglige hus i Vallensbæk bliver centrum for PensionDanmark forebyggende og tværfaglige sundhedsindsats. Sundhedshuset er i øjeblikket det eneste af sin slags i Danmark og skal sikre optimale forudsætninger for at forebygge alvorlig sygdom samt gode betingelser for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis uheldet er ude.









- Vi skal i endnu højere grad sætte medlemmerne i centrum, og derfor opruster vi markant og investerer endnu mere målrettet i sundhed og forebyggelse med et nyt dedikeret sundhedshus. På den måde kan vi støtte medlemmerne bedst muligt - også når de mister evnen til at arbejde i en periode, siger administrerende direktør i PensionDanmark, Peter Stensgaard Mørch.









- Det handler i sidste ende om at sikre tryghed - både i arbejdslivet og i alderdommen, siger han.









Den styrkede sundhedsindsats er en del af PensionDanmarks strategi, Tryghed, Fællesskab og Fleksibilitet, som skal give medlemmerne mere værdi og fleksibilitet. I det nye sundhedshus kan medlemmerne møde blandt andet fysioterapeuter, lægesekretærer, psykologer og sygeplejersker. Det skal give en 360 graders vinkel på det enkelte medlems konkrete helbredsituation. Det gælder ikke mindst i forbindelse med PensionDanmarks nye forsikring ved tab af erhvervsevne.









- Når medlemmer mister arbejdsevnen og er i risiko for langtidssygemeldinger eller permanent at stå uden for arbejdsmarkedet, så er det afgørende, at man bliver mødt med tryghed og vejledning. Derfor har vi indrettet vores nye forsikring ved tab af erhvervsevne, så det enkelte medlem får sin egen personlige tovholder, der holder dem i hånden fra sygemelding og igennem hele forløbet, siger Peter Stensgaard Mørch.









Fleksible sundhedspakker

Som en del af den styrkede sundhedsindsats lancerer PensionDanmark også valgfrihed i medlemmernes sundhedsordning. Fremover opdeles PensionDanmarks sundhedsordning i tre nye sundhedspakker: basis, standard og udvidet. Hvor basispakken primært indeholder onlinetilbud, får man i den udvidede model mulighed for blandt andet psykiater, misbrugsrådgivning og operationsdækning ved visse skader i bevægeapparatet.









- Medlemmerne skal have fleksibilitet til at vælge de sundhedsydelser, de ønsker. Det kan både være en mere omfattende dækning med blandt andet psykiatrisk udredning eller en mindre og billigere pakke med online-løsninger, som gør, at du sparer flere af dine penge op til pension. Vores ordninger er fortsat indrettet som et supplement til det offentlige sundhedsvæsen. Men med de nye pakker kan vi imødekomme en bredere efterspørgsel og samtidig bevare kernen i den kollektive ordning, siger Peter Stensgaard Mørch.









Ved udgangen af 2025 havde over 530.000 medlemmer en sundhedsforsikring i PensionDanmark, og 88.000 medlemmer benyttede sig i løbet af 2025 af sundhedsordningen.









Fakta om den styrkede sundhedsindsats:

PensionDanmark samler mere end 100 sundhedsfaglige profiler i et nyt sundhedshus i Vallensbæk vest for København. I sundhedshuset sidder der blandt andet fysioterapeuter, kiropraktorer, sygeplejerske, lægesekretærer og psykologer

PensionDanmark har som det eneste selskab i branchen hjemtaget psykologydelser. Det skal give medlemmerne hurtig adgang til hjælp og mulighed for hurtigt at inddrage psykologer i blandt andet tab af erhvervsevneforløb og ved kritiske sygdomsforløb som kræft

Medlemmerne har tilknyttet en tovholder på alle tab af erhvervsevne-sager, som fungerer som bindeled mellem medlemmet og både sundhedsfaglige og jobrettede indsatser

Medlemmer deltager sammen med deres tovholder samt relevante fagpersoner i tværfaglige konferencer, hvilket giver et helhedsorienteret fokus og sikrer koordinerede indsatser

Tab af erhvervsevne-indsatsen har fokus på at få medlemmer tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor indgår jobcoach og jobafklaring som faste elementer

Intern AI-databearbejdning og -behandlinger giver et solidt datagrundlag, som både understøtter akut hjælp til medlemmer og målrettede forebyggende indsatser for alle 530.000 medlemmer i sundhedsordningen





PensionDanmark er pensionsselskab for medlemmer af eksempelvis:

3F (Fagligt Fælles Forbund)

Dansk Metal

EL-Forbundet

Blik og Rør

Dansk Jernbaneforbund

Fødevareforbundet NNF

Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF)

Centralforeningen for Stampersonel (CS)

Flyvevåbnets Konstabel- og Sergeantforening (FKS)

Pensionsordningerne er obligatoriske og oprettet som en del af et ansættelsesforholdet på baggrund af kollektive overenskomster.

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