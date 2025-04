Chauffør kørte fra transportmesse i nyt vogntog

Tirsdag 15. april 2025 kl: 11:05

Af: Redaktionen

Scania oplyser, at den fire-akslede forvogn har en V8-motor på 530 hk og er leveret med sikkerhedspakke, V8-polstringspakke og Driver+-chaufførpakke.









Vogntogets chauffør er Andre Lau, der kunne køre med det nye vogntog, da transportmessen var færdig. Når Scania Danmark leverer biler, følger der, hvis kunder ønsker det, en driver trainer med fra Scania Driver Academy. Og selvom Andre Lau er en erfaren chauffør, der ved, hvad han har med at gøre, er der altid lidt ny teknik at lære at kende, når man får et nyt vogntog i hændrne.









Driver trainer Mikael Winge Riis fra Scania Driver Academy var derfor med, og da nøglerne blev leveret til Andre Lau og transportchef Jan Erik Toft fra Danish Agro, som fik gennemgået bilens forskellige nye knapper, nye features og bilen i det hele taget fra kølergitter til bagerste bagklap.









Scania Opbygning i Aarhus har stået for blandt andet tilslutning af strøm på bilen, kodning og opsætning af fjernbetjening samt tilslutning af cyklist-, bak- og læssekamera.









Den nye Scania er solgt og leveret af William Madsen, salgschef team Vest Scania Danmark. Der er tegnet fuld reparations- og vedligeholdelsesaftale på bilen samt aftale om løbende og opfølgende driver coaching.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.