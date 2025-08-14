3.330.000 passagerer rejste via lufthavn på Amager
Torsdag 14. august 2025 kl: 11:48Af: Redaktionen
Juli i år blev den passagermæssigt størte i Københavns Lufthavn's 100-årige historie. I alt 3.330.000 passagerer rejste i løbet af sommermåneden vis lufthavnen, der blev etableret på Amager og i april 1925 åbnede som Kastrup Lufthavn
Kastrup Lufthavn - i dag Københavns Lufthavn - som er blandt de ældste internationale lufthavne i Europa, havde sin travleste dag søndag 13. juli, hvor 119.000 passagerer rejste gennem terminalerne, hvilket var 3.000 flere end juli sidste år, hvor passagertallet var 116.000. Søndag 13. juli i år var dermed den travleste dag i lufthavnens historie.
I alt forventer man hos Københavns Lufthavn, at passagertallet i de tre sommermåneder i år kommer op på 9,5 millioner.
