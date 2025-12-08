Ny el-færge får længere ophold på værft i Svendborg

Mandag 8. december 2025 kl: 13:28

Den batteri-elektriske færge »Tyrfing« i dok ved værftet i Svendborg, hvor der arbejdes på at få færgen gjort klar til at sejle mellem Samsø og Sjælland. (Foto: Molslinjen)

Ny el-færge får længere ophold på værft i Svendborg













- Vi har kæmpet hele vejen hjem, og lige nu kæmper vi på værftet med klargøring, som vi vidste ville være nødvendig inden, vi kan sætte færgen i drift. Nu må vi desværre indse, at det når vi ikke til tiden, siger administrerende direktør for Molslinjen, Kristian Durhuus.









Hos Molslinjen peger man på, at der nærmest identiske el-færge »Nerthus« sejler på ruten mellem Ballen og Kalundborg, hvilket sikrer juletrafikken på Samsølinjen, som dermed ikke påvirkes af forsinkelsen.









- Vi har en god løsning på Samsølinjen, og vi har en god løsning på Alslinjen, hvor »Nerthus« egentlig skulle tage sin tørn, så vi ønsker at få bygget Tyrfing helt færdig, inden vi sætter færgen i drift og kan levere et ordentligt produkt til samsingerne, siger Kristian Durhuus.









Planen er, at »Tyrfing« kan sættes i drift på Samsølinjen mandag 5. januar 2026, hvor »Nerthus« så flytter til Alslinjen.

















