Vinterferierejsende løftede passagertallet i februar

KØBENHAVNS LUFTHAVN:

Fredag 13. marts 2026 kl: 12:47

Af: Redaktionen (Kilde og tabel: Københavns Lufthavn)

De 2,207 millioner rejsende betød, at passagertallet steg med 11 procent i forhold til samme måned sidste år, hvor tallet var 1,984 millioner.









I årets første to måneder rejste i alt 4,435 millioner passagerer via Københavns Lufthavn mod 3,936 millioner i samme periode sidste år.









- Vi har aldrig tidligere haft så mange rejsende gennem lufthavnen i en februar. Vinterferien og den danske kulde fik mange til at vende blikket mod sol og varme i Asien eller Sydeuropa, mens andre valgte skipisterne på sneklædte bjerge i Alperne, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.









De mest populære soldestinationer i februar var Spanien og Thailand med henholdsvis 190.000 og 42.000 rejsende, hvilket samlet var otte procent flere end sidste år. I Alperne var det ski-destinationerne i Schweiz, Italien og Østrig, der trak med en samlet fremgang på 17.000 rejsende.

