Togoperatør uddanner rekordmange lokomotivførere

Tirsdag 21. april 2026 kl: 13:55

I de seneste fem år har Lokaltog uddannet omkring 100 nye lokomotivførere, og der er fortsat brug for flere nye medarbejdere, der kan sætte sig til rette i førersædet på et af selskabets 58 togsæt. Derfor har HR-direktør Tom Woldger og hans medarbejdere travlt og ansætter i år 40 nye lokomotivfører-elever.









- I Lokaltog er vi så privilegerede, at Region Sjælland og Region Hovedstaden, der i sidste ende finansierer vores drift, har investeret markant i den lokale togtrafik på Sjælland og Lolland-Falster. Det indebærer, at vi på nogle strækninger kører oftere end tidligere og har udvidet med aften- og natdrift. Derfor har vi intensiveret vores uddannelses- og rekrutteringsindsats, så vi kan imødekomme de ønsker, der er til vores drift, siger Tom Woldger.









2026 bliver dermed året, hvor Lokaltog kommer til at rekruttere og starte uddannelse af 40 nye lokomotivførere, hvilket er langt det største antal i selskabets godt 10-årige historie.









Og det er ikke kun øget drift, der udløser behov for flere lokomotivførere. Lokaltog's ordre på 24 nye batteritog, der skal køre på nogle af banerne i Region Sjælland, øger sammen med et igangværende udbud på fire batteritog til Nærumbanen i Region Hovedstaden, behovet for nye lokomotivførere.









- Det ligger nogle år ude i fremtiden, men når de nye tog ankommer, skal vores lokomotivførere uddannes til at køre de nye togsæt. Det betyder masser af efteruddannelse om nogle år, og derfor får vi også et øget behov for at have lokomotivførere nok, så der er personale til at opretholde den daglige drift samtidig med, at deres kolleger er på efteruddannelse, siger Tom Woldger.









Behovet for flere lokomotivførere har også fået Lokaltog til at tænke i nye baner, når det handler om at tiltrække elever til uddannelsen. Strategien for "employer branding" - det betyder den måde, en arbejdsgiver gør sig attraktiv på over for eventuelt nye ansatte og elever - er blevet opdateret, og et af de konkrete resultater er en helt ny rekrutteringsvideo, der er blevet til i samarbejde med et eksternt bureau.









- Vi vil gerne kommunikere mere direkte til interesserede kandidater og samtidig give dem et stemningsfuldt, men også ærligt og realistisk indblik i, hvordan hverdagen som lokomotivfører egentlig ser ud. Det ønske synes jeg, den nye video til fulde indfrier. Filmen tager udgangspunkt i virkelige situationer fra hverdagen som lokomotivfører, og seerne kommer med ind i førerrummet, værkstedet og pauserummet både tidlig morgen og sen aften, siger Tom Woldger.





Fortsat en overvægt at mandlige lokomotivførere

Lokaltog har i øjeblikket 290 lokomotivførere ansat - et tal, der kommer til at stige i de kommende år. Den typiske aspirant på uddannelsen er en mand i alderen 30-50 år, men hos Lokaltog er man optimistisk, når det kommer til at få flere kvinder bag styrepinden i togene i de kommende år.









Historisk set har optagelseskravene til uddannelsen været meget smalle med fokus på bestået faglig grunduddannelse, hvilket har betydet, at det stort set kun var mænd, der begyndte på uddannelsen.









- For et par år siden blev optagelseskravene revideret, og det betyder, at vi i dag har et langt bredere rekrutteringsgrundlag, fordi personer med en gymnasial uddannelse nu også kan blive optaget. Langt flere med forskellige baggrunde kan derfor søge optagelse, og vi ser allerede en stigning i antallet kvindelige lokomotivfører-elever, hvilket er et vigtigt skridt for os i bestræbelserne på at være en mangfoldig arbejdsplads og noget, vi glæder os over, siger Tom Woldger.













