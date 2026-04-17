Den elektriske bestand er vokset

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Fredag 17. april 2026 kl: 14:24

Af: Jesper Christensen Det er først og fremmest Merces-Benz, der har leveret de elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt ti danske virksomheder. Mercedes-Benz her ind til nu leveret knap 40 procent af de batteri-elektriske lastbiler, der er registreret i Danmark. Volvo Trucks har leveret lige knap 30 procent, mens Scania har leveret lige over 20 procent.









Af nedenstående tabel fremfør det, at hvor Mercedes-Benz, Volvo Trucks, Scanie og Dennis Eagle stod for det største andel, er de øvrige lastbilmærker kørt frem. Det gælder særligt MAN, der ved udkørslen af marts sidste år stod noteret for 4 el-lastbiler, mens tallet ved udkørslen af marts i år var vokset til 52.







Bestanden af el-lastbiler over 16 ton pr. 31. marts

Marts 2026 Marts 2025 Mærke Antal Andel Antal Andel Mercedes-Benz 342 38,34 % 184 33,52 % Volvo 266 29,82 % 191 34,79 % Scania 185 20,74 % 136 24,77 % MAN 52 5,83 % 4 0,73 % Dennis Eagle 28 3,14 % 29 5,28 % Renault 14 1,57 % 2 0,36 % DAF 5 0,56 % 3 0,55 % I alt 892

549

(Kilde: Bilstatistik.dk)





Interesserede kan læse mere om den samlede bestand af lastbiler over 16 tons totalvægt her:





