LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Den elektriske bestand er vokset

Fredag 17. april 2026 kl: 14:24
Af: Jesper Christensen

Det samlede antal lastbiler over 16 ton i Danmark er på et år vokset med 515 enheder. Ser man på batteri-elektriske lastbiler alene, der de vokset med 343 fra 549 ved udkørslen af marts sidste år til 892 ved udkørslen af marts i år

Det er først og fremmest Merces-Benz, der har leveret de elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt ti danske virksomheder. Mercedes-Benz her ind til nu leveret knap 40 procent af de batteri-elektriske lastbiler, der er registreret i Danmark. Volvo Trucks har leveret lige knap 30 procent, mens Scania har leveret lige over 20 procent.


Af nedenstående tabel fremfør det, at hvor Mercedes-Benz, Volvo Trucks, Scanie og Dennis Eagle stod for det største andel, er de øvrige lastbilmærker kørt frem. Det gælder særligt MAN, der ved udkørslen af marts sidste år stod noteret for 4 el-lastbiler, mens tallet ved udkørslen af marts i år var vokset til 52.


Bestanden af el-lastbiler over 16 ton pr. 31. marts 


Marts 2026

Marts 2025

Mærke

Antal 

Andel

Antal 

Andel

Mercedes-Benz

342

38,34 %

184

33,52 %

Volvo

266

29,82 %

191

34,79 %

Scania

185

20,74 %

136

24,77 %

MAN

52

5,83 %

4

0,73 %

Dennis Eagle

28

3,14 %

29

5,28 %

Renault

14

1,57 %

2

0,36 %

DAF

5

0,56 %

3

0,55 %

I alt

892


549


(Kilde: Bilstatistik.dk)

Interesserede kan læse mere om den samlede bestand af lastbiler over 16 tons totalvægt her:




- Den elektriske andel er steget
- Antallet af nyregistreringer er stegt med 16 procent
- Den elektriske bestand er vokset
- Bestanden er vokset med 515
- Kerneforretningen voksede i Sønderjyllands største havn
- Kølekæde hos cateringvirksomhed er blevet mere elektrisk
- Specialtransporter bliver fulgt at elektrisk følgebil
- Forsøg med med vejafgifter for personbiler er afsluttet med en rapport
- Antallet af trafikdræbte i EU faldt med tre procent
- Tankstationer må ikke reservere urimeligt høje beløb på forbrugernes konti
- Vognmand på Falster valgte 780 heste fra Göteborg
- Transport- og logistikkoncern omsatte for mere - og håndterede mere gods
