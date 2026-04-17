Den elektriske bestand er vokset
Fredag 17. april 2026 kl: 14:24Af: Jesper Christensen
Det samlede antal lastbiler over 16 ton i Danmark er på et år vokset med 515 enheder. Ser man på batteri-elektriske lastbiler alene, der de vokset med 343 fra 549 ved udkørslen af marts sidste år til 892 ved udkørslen af marts i år
Det er først og fremmest Merces-Benz, der har leveret de elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt ti danske virksomheder. Mercedes-Benz her ind til nu leveret knap 40 procent af de batteri-elektriske lastbiler, der er registreret i Danmark. Volvo Trucks har leveret lige knap 30 procent, mens Scania har leveret lige over 20 procent.
Af nedenstående tabel fremfør det, at hvor Mercedes-Benz, Volvo Trucks, Scanie og Dennis Eagle stod for det største andel, er de øvrige lastbilmærker kørt frem. Det gælder særligt MAN, der ved udkørslen af marts sidste år stod noteret for 4 el-lastbiler, mens tallet ved udkørslen af marts i år var vokset til 52.
Bestanden af el-lastbiler over 16 ton pr. 31. marts
Marts 2026
Marts 2025
Mærke
Antal
Andel
Antal
Andel
Mercedes-Benz
342
38,34 %
184
33,52 %
Volvo
266
29,82 %
191
34,79 %
Scania
185
20,74 %
136
24,77 %
MAN
52
5,83 %
4
0,73 %
Dennis Eagle
28
3,14 %
29
5,28 %
Renault
14
1,57 %
2
0,36 %
DAF
5
0,56 %
3
0,55 %
I alt
892
549
Interesserede kan læse mere om den samlede bestand af lastbiler over 16 tons totalvægt her:
