Vognmand i Nykøbing på Sjælland har 780 heste i samme vogn

Mandag 1. juni 2026 kl: 15:53

780 hk motorI-Shift

Luftaffjedring

Volvo Dynamisk Styring

Krybegear

Hjørnekamera

Ratvarme

My Truck App

Work Remote

Af: Redaktionen Lidt om den nye fire-akslede Volvo FH16 780:





Førerhuset er fabrikslakeret, mens den øvrige lakering er udført hos BL Lakering i Ringsted. Bilen er opbygget hos Sawo med en Hiab-kran og kroghejs, mens slutklargøringen er foretaget af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center Holbæk.



Bilen skal køres af Per Hansens søn, Gustav Hansen, som også har haft en finger med i spillet under opbygningen. Både far og søn er udlærte Volvo-lastvognsmekanikere og har været Volvo-kunder gennem mange år.









Bilen er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center Holbæk.





