Vognmand i Nykøbing på Sjælland har 780 heste i samme vogn
Mandag 1. juni 2026 kl: 15:53Af: Redaktionen
Volvo Truck Center Holbæk startede juni med at levere en ny fire-akslet Volvo FH16 780 8x4 til Vognmand Per Hansen i Nykøbing Sjælland. Den nye Volvo FH16 er opbygget med kran og kroghejs
Lidt om den nye fire-akslede Volvo FH16 780:
- 780 hk motorI-Shift
- Luftaffjedring
- Volvo Dynamisk Styring
- Krybegear
- Hjørnekamera
- Ratvarme
- My Truck App
- Work Remote
Førerhuset er fabrikslakeret, mens den øvrige lakering er udført hos BL Lakering i Ringsted. Bilen er opbygget hos Sawo med en Hiab-kran og kroghejs, mens slutklargøringen er foretaget af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center Holbæk.
Bilen skal køres af Per Hansens søn, Gustav Hansen, som også har haft en finger med i spillet under opbygningen. Både far og søn er udlærte Volvo-lastvognsmekanikere og har været Volvo-kunder gennem mange år.
Bilen er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center Holbæk.
