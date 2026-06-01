Vognmand i Nykøbing på Sjælland har 780 heste i samme vogn

Mandag 1. juni 2026 kl: 15:53
Af: Redaktionen

Volvo Truck Center Holbæk startede juni med at levere en ny fire-akslet Volvo FH16 780 8x4 til Vognmand Per Hansen i Nykøbing Sjælland. Den nye Volvo FH16 er opbygget med kran og kroghejs

Lidt om den nye fire-akslede Volvo FH16 780:
  • 780 hk motorI-Shift
  • Luftaffjedring
  • Volvo Dynamisk Styring
  • Krybegear
  • Hjørnekamera
  • Ratvarme
  • My Truck App
  • Work Remote 

Førerhuset er fabrikslakeret, mens den øvrige lakering er udført hos BL Lakering i Ringsted. Bilen er opbygget hos Sawo med en Hiab-kran og kroghejs, mens slutklargøringen er foretaget af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center Holbæk.

Bilen skal køres af Per Hansens søn, Gustav Hansen, som også har haft en finger med i spillet under opbygningen. Både far og søn er udlærte Volvo-lastvognsmekanikere og har været Volvo-kunder gennem mange år. 


Bilen er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center Holbæk. 




