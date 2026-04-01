DEBAT:: Lad os nu fokusere på, at rederier er grønnere end deres rygte

Lad os nu fokusere på, at rederier er grønnere end deres rygte

DEBAT:

Onsdag 27. maj 2026 kl: 12:18

Administrerende direktør Rene B. Christensen, Green Instruments, Brønderslev

Debatindlæg af administrerende direktør Rene B. Christensen, Green Instruments, Brønderslev









Det seneste møde i IMO’s miljøkomité, MEPC 84, i slutningen af april er et godt eksempel. Her blev arbejdet med den globale klimarammelov for skibsfarten videreført, og der er planlagt nye arbejdsgruppemøder i 2026 for at bringe landene tættere på en aftale. Samtidig blev der taget konkrete skridt med betydning for rederiernes hverdag. IMO godkendte blandt andet nye tekniske retningslinjer for måling af metan- og lattergasudledninger fra skibsmotorer samt nye rammer for motorer, der benytter alternative brændstoffer som ammoniak, methanol og ethanol.





Men rederierne gør også en indsats. Når jeg taler med rederier i hele verden, er det tydeligt, at de forstår, at skibsfarten skal bidrage til den grønne omstilling. De ved, at de kun kan reducere de udledninger, som de kender. Hidtil er der blevet truffet for mange beslutninger på baggrund af beregninger, gennemsnit og antagelser, som tit er usikre og vildledende. Men jeg kan tydeligt mærke en erkendelse af, at hvis vi for alvor vil mindske udledningen af CO2, NOx, SOx, black carbon og metan, er vi nødt til at måle, hvad skibene rent faktisk udleder.





For bare to år siden mødte vi oftere tøven, når samtalen faldt på avanceret måleudstyr, der kan give skibsejerne et overblik over udledningerne. I dag møder vi i højere grad nysgerrighed, investeringsvilje og en konkret efterspørgsel på valide data. Rederierne ved godt, at kravene bliver strammere. De ved også, at de ikke kan optimere det, de ikke kan dokumentere.





I debatten bliver rederierne nogle gange fremstillet som en modstander i den grønne omstilling. Det billede genkender jeg ikke. Selvfølgelig er nogen længere fremme end andre, men generelt møder jeg skibsejere, som gerne vil være medspillere, og som forstår, at bæredygtighed og forretning hænger sammen.





Når et rederi investerer i realtidsmålinger af skibenes udledninger, handler det ikke kun om at leve op til regler. Det handler også om at få et værktøj, der kan bruges operationelt. Bedre data kan hjælpe med at optimere motorernes drift, reducere brændstofforbruget og identificere, hvordan udledningerne kan nedbringes mest effektivt. Det er både godt for klimaet og for bundlinjen.





Derfor er IMO’s nye fokus på måling og data vigtigt, og det er positivt, at IMO sætter gang i et nyt globalt studie af skibsfartens drivhusgasudledninger. Fremtidens klimabeslutninger skal hvile på et mere solidt datagrundlag.





Jeg påstår ikke, at der ikke er udfordringer. Der er fortsat uenigheder om CO2-afgifter, finansiering og fordelingen af byrderne i den globale omstilling, men det er politiske spørgsmål.





Rederierne trækker generelt i den rigtige retning, og lad os nu fokusere på det. De investerer i stigende grad i løsninger, der gør det muligt at dokumentere og reducere deres udledninger.





Processen henimod en grøn omstilling i skibsfarten er ikke i mål. Langtfra. Men den står bestemt heller ikke stille. Nu handler det om at fastholde fremdriften, bygge videre på de fremskridt, der sker, og sikre, at fremtidens regulering bygger på valide data frem for usikre antagelser.









