To-akslel city-trailer får base I Toftlund

Mandag 13. juli 2026 kl: 09:45

Om den nye to-akslede Kel-Ber City-trailer:

Chassisopbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Ekstra lufttank

To ni-tons luftaffjedrede aksler skivebremser og hæve-/sænkeventil

Tvangsstyret bagaksel med Tridec-tvangsstyring





Gardin-opbygning:

Fast tag med presenning

Zepro lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening

9.000 kg TÜV-godkendt pladebund

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

13 par 2.500 kg surringeringe

LED lysbånd indvendigt





Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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