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To-akslel city-trailer får base I Toftlund

Mandag 13. juli 2026 kl: 09:45
Af: Redaktionen

To-akslel city-trailer får base I Toftlund

Toftlund Transport ApS i Toftlund i Sønderjylland har taget en ny to-akslet Kel-Berg city gardintrailer i brug. Den nye trailer, der er leveret af Lastas i Hedensted, har blandt andet fast tag, en fjernbetjent lift med 2.000 liftplade og LED-lysbånd indvendigt

Om den nye to-akslede Kel-Ber City-trailer:
  • Chassisopbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Ekstra lufttank
  • To ni-tons luftaffjedrede aksler skivebremser og hæve-/sænkeventil
  • Tvangsstyret bagaksel med Tridec-tvangsstyring

Gardin-opbygning:
  • Fast tag med presenning
  • Zepro lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening
  • 9.000 kg TÜV-godkendt pladebund
  • Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
  • 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
  • 13 par 2.500 kg surringeringe
  • LED lysbånd indvendigt

Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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