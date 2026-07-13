To-akslel city-trailer får base I Toftlund
Mandag 13. juli 2026 kl: 09:45Af: Redaktionen
Toftlund Transport ApS i Toftlund i Sønderjylland har taget en ny to-akslet Kel-Berg city gardintrailer i brug. Den nye trailer, der er leveret af Lastas i Hedensted, har blandt andet fast tag, en fjernbetjent lift med 2.000 liftplade og LED-lysbånd indvendigt
Om den nye to-akslede Kel-Ber City-trailer:
- Chassisopbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Ekstra lufttank
- To ni-tons luftaffjedrede aksler skivebremser og hæve-/sænkeventil
- Tvangsstyret bagaksel med Tridec-tvangsstyring
Gardin-opbygning:
- Fast tag med presenning
- Zepro lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening
- 9.000 kg TÜV-godkendt pladebund
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
- 13 par 2.500 kg surringeringe
- LED lysbånd indvendigt
Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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