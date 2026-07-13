Danske lastbiler arbejdede mindre
Mandag 13. juli 2026 kl: 06:55Af: Jesper Christensen
I årets første kvartal faldt det samlede transportarbejde - gods gange distance - med danske lastbiler med 3,2 procent i forhold til fjerde kvartal sidste år. Sammmenlignet med første kvartal 2025 var der tale om et fald på 2,7 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik over danske lastbilers transportarbejde
Det samlede transportarbejde i første kvartal 2026 endte på 4,1 milliarder tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. I fjerde kvartal var transportarbejdet på 4.228 milliarder tonkm, mens det i første kvartal sidste år var på 4.206 milliarder tonkm.
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