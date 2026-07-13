Danske lastbiler arbejdede mindre

Mandag 13. juli 2026 kl: 06:55

Det samlede transportarbejde i første kvartal 2026 endte på 4,1 milliarder tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. I fjerde kvartal var transportarbejdet på 4.228 milliarder tonkm, mens det i første kvartal sidste år var på 4.206 milliarder tonkm.





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