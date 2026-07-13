LETTE LASTBILER I JUNI:
I løbet af juni i år blev der nyregistreret 370 lastbiler mellem 3.501 kg og 16.000 kg. Det var 38 færre end i juni sidste år, hvilket svarer til en tilbagegang på 9,3 procent. det viser tal fra Bilstatistik.dk
Mercedes-Benz ligger nummer et med MAN og Iveco på de næste pladser. Alle tre mærker er gået tilbage - hvor meget fremgår af tabellen nedenfor.
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Antallet af nyregistreringer faldt med 9,3 procent
Mandag 13. juli 2026 kl: 07:53Af: Jesper Christensen
I løbet af juni i år blev der nyregistreret 370 lastbiler mellem 3.501 kg og 16.000 kg. Det var 38 færre end i juni sidste år, hvilket svarer til en tilbagegang på 9,3 procent. det viser tal fra Bilstatistik.dk
Mercedes-Benz ligger nummer et med MAN og Iveco på de næste pladser. Alle tre mærker er gået tilbage - hvor meget fremgår af tabellen nedenfor.
I forhold til juni sidste år er især Maxus, Renault og Toyota kørt frem i antal nyregistreringer i juni i år sammenholdt med juni sidste år.
I nedenstående tabel kan man se antal nyregistrerede lette lastbiler mellem 3.501 kg og 16.000 kg med tilhørende markedsandele fordelt på de forskellige mærker.
Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - alle energiformer
Mærke
Juni 2026
Juni 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Mercedes-Benz
134
36,22 %
207
50,74 %
-35,27 %
MAN
55
14,86 %
61
14,95 %
-9,84 %
Iveco
49
13,24 %
65
15,93 %
-24,62 %
Renault
27
7,30 %
7
1,72 %
285,71 %
Maxus
25
6,76 %
6
1,47 %
316,67 %
Toyota
20
5,41 %
10
2,45 %
100,00 %
Volvo
16
4,32 %
13
3,19 %
23,08 %
Ford
9
2,43 %
22
5,39 %
-59,09 %
Volkswagen
8
2,16 %
1
0,25 %
700,00 %
Fiat
6
1,62 %
0
-
100,00 %
Ravo
4
1,08 %
3
0,74 %
33,33 %
Citroen
3
0,81 %
0
-
100,00 %
DAF
3
0,81 %
1
0,25 %
200,00 %
Peugeot
3
0,81 %
0
-
100,00 %
Bucher
2
0,54 %
0
-
100,00 %
Fuso
2
0,54 %
10
2,45 %
-80,00 %
Opel
2
0,54 %
0
-
100,00 %
BMC
1
0,27 %
1
0,25 %
-
Hako
1
0,27 %
1
0,25 %
-
I alt
370
408
(Kilde: Bilstatistik.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- To-akslel city-trailer får base I Toftlund
- Antallet af nyregistreringer faldt med 9,3 procent
- Flere varebiler er elektriske
- Elektriske lastbiler arbejder mindre
- Danske lastbiler arbejdede mindre
- Bestanden er steget med 366
- Der er en forskel på 57 mellem nummer et og nummer to
- Batteri-elektriske lastbiler er nået 7 procent
- Politiet etablerer midlertidigt militært område i Køge
- Fire-akslet tip-trailer har Cramaro-rullepresenning
- Havne i Fredericia får ladestandere til lastbiler
- Efter seks månder er der en forskel på fire
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