Antallet af nyregistreringer faldt med 9,3 procent

LETTE LASTBILER I JUNI:

Mandag 13. juli 2026 kl: 07:53

Af: Jesper Christensen Mercedes-Benz ligger nummer et med MAN og Iveco på de næste pladser. Alle tre mærker er gået tilbage - hvor meget fremgår af tabellen nedenfor.





I forhold til juni sidste år er især Maxus, Renault og Toyota kørt frem i antal nyregistreringer i juni i år sammenholdt med juni sidste år.









I nedenstående tabel kan man se antal nyregistrerede lette lastbiler mellem 3.501 kg og 16.000 kg med tilhørende markedsandele fordelt på de forskellige mærker.





Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - alle energiformer Mærke Juni 2026 Juni 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Mercedes-Benz 134 36,22 % 207 50,74 % -35,27 % MAN 55 14,86 % 61 14,95 % -9,84 % Iveco 49 13,24 % 65 15,93 % -24,62 % Renault 27 7,30 % 7 1,72 % 285,71 % Maxus 25 6,76 % 6 1,47 % 316,67 % Toyota 20 5,41 % 10 2,45 % 100,00 % Volvo 16 4,32 % 13 3,19 % 23,08 % Ford 9 2,43 % 22 5,39 % -59,09 % Volkswagen 8 2,16 % 1 0,25 % 700,00 % Fiat 6 1,62 % 0 - 100,00 % Ravo 4 1,08 % 3 0,74 % 33,33 % Citroen 3 0,81 % 0 - 100,00 % DAF 3 0,81 % 1 0,25 % 200,00 % Peugeot 3 0,81 % 0 - 100,00 % Bucher 2 0,54 % 0 - 100,00 % Fuso 2 0,54 % 10 2,45 % -80,00 % Opel 2 0,54 % 0 - 100,00 % BMC 1 0,27 % 1 0,25 % - Hako 1 0,27 % 1 0,25 % - I alt 370

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(Kilde: Bilstatistik.dk)

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