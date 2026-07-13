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LETTE LASTBILER I JUNI:

Antallet af nyregistreringer faldt med 9,3 procent

Mandag 13. juli 2026 kl: 07:53
Af: Jesper Christensen

I løbet af juni i år blev der nyregistreret 370 lastbiler mellem 3.501 kg og 16.000 kg. Det var 38 færre end i juni sidste år, hvilket svarer til en tilbagegang på 9,3 procent. det viser tal fra Bilstatistik.dk

Mercedes-Benz ligger nummer et med MAN og Iveco på de næste pladser. Alle tre mærker er gået tilbage - hvor meget fremgår af tabellen nedenfor.

I forhold til juni sidste år er især Maxus, Renault og Toyota kørt frem i antal nyregistreringer i juni i år sammenholdt med juni sidste år.


I nedenstående tabel kan man se antal nyregistrerede lette lastbiler mellem 3.501 kg og 16.000 kg med tilhørende markedsandele fordelt på de forskellige mærker.


Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - alle energiformer

Mærke

Juni 2026

Juni 2025


Antal

Andel

Antal

Andel

Ændring i procent

Mercedes-Benz

134

36,22 %

207

50,74 %

-35,27 %

MAN

55

14,86 %

61

14,95 %

-9,84 %

Iveco

49

13,24 %

65

15,93 %

-24,62 %

Renault

27

7,30 %

7

1,72 %

285,71 %

Maxus

25

6,76 %

6

1,47 %

316,67 %

Toyota

20

5,41 %

10

2,45 %

100,00 %

Volvo

16

4,32 %

13

3,19 %

23,08 %

Ford

9

2,43 %

22

5,39 %

-59,09 %

Volkswagen

8

2,16 %

1

0,25 %

700,00 %

Fiat

6

1,62 %

0

-

100,00 %

Ravo

4

1,08 %

3

0,74 %

33,33 %

Citroen

3

0,81 %

0

-

100,00 %

DAF

3

0,81 %

1

0,25 %

200,00 %

Peugeot

3

0,81 %

0

-

100,00 %

Bucher

2

0,54 %

0

-

100,00 %

Fuso

2

0,54 %

10

2,45 %

-80,00 %

Opel

2

0,54 %

0

-

100,00 %

BMC

1

0,27 %

1

0,25 %

-

Hako

1

0,27 %

1

0,25 %

-

I alt

370


408



(Kilde: Bilstatistik.dk)



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