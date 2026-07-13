Elektriske lastbiler arbejder mindre

Mandag 13. juli 2026 kl: 07:09

Tallene viser, at el-drevne lastbiler ikke udfører transportarbejde i samme omfang som de dieseldrevne.









Ifølge Danmarks Statistik udgjorde de el-drevne lastbilers transportarbejde 10 promille af det samlede transportarbejde for alle danskregistrerede lastbiler i første kvartal i år. I faktiske tal var det 42.360 tonkm.









De eldrevne lastbilers andel af transportarbejdet er steget fra næsten ingenting i 2021 til 10 promille i første kvartal i år. I samme periode er antallet af registrerede el-drevne lastbiler i køretøjsbestanden steget fra 0,1 procent til 5 procent af bestanden af lastbiler - lastbiler fra 3.501 kg og opefter.









Gennemsnitsturen for en eldrevet lastbil har ifølge Danmarks Statistik været på 115 kilometer i de seneste fire kvartaler (2. kvartal 2025 - 1. kvartal 2026), hvilket er knap så lang som gennemsnitsturen for en dieseldrevet lastbil. I forhold til gennemsnitsturen for en naturgasdrevet lastbil, er gennemsnitsturen for en el-drevet lastbil dobbelt så lang.









Til gengæld er gennemsnitslæsset på de eldrevne lastbiler været på 8,1 ton mod 16,5 ton på de dieseldrevne lastbiler. Ifølge Danmarks Statistik hænger det sammen med, at halvdelen af de el-drevne lastbiler er sololastbiler, mens det for dieseldrevne lastbiler er 17 procent, der er sololastbiler.









Resultatet er, at det gennemsnitlige transportarbejde for de el-drevne lastbilers transportarbejde kun er lidt under halvdelen af det transportarbejde, de dieseldrevne lastbiler udfører.

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