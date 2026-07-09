NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
Hvor der blev nyregistreret 2.792 lastbiler over 16 tons totalvægt i de første seks måneder af 2025, blev der i den tilsvarende periode i år nyregistreret 2.796 - en forskel på fire. Der fremgår af de seneste tal fra Bilstatistik.dk
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Efter seks månder er der en forskel på fire
Torsdag 9. juli 2026 kl: 10:52Af: Jesper Christensen
Hvor der blev nyregistreret 2.792 lastbiler over 16 tons totalvægt i de første seks måneder af 2025, blev der i den tilsvarende periode i år nyregistreret 2.796 - en forskel på fire. Der fremgår af de seneste tal fra Bilstatistik.dk
Trods forskellen på fire - det svarer til en fremgang på 0,14 procent - er der større ændringer, hvis man ser på de enkelte mærker.
Scania er eksempelvis kørt 19,63 procent frem i forhold til sidste år og ligger nummer et, mens Volvo Trucks er faldet tilbage med 12,08 procent og ligger på andenpladsen.
Mercedes-Benz har en fremgang på 18,54 procent, mens MAN's fremgang er på 6,29 procent.
DAF på femtepladsen er gået 60 procent tilbage i forhold til første halvår sidste år. Iveco må notere en tilbagegang på 15,15 procent, mens renault Trucks må notere en tilbagegang på 56,52 procent.
I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrerede lastbiler fordelt på de enkelte mærker samt de tilhørende markedsandele i årets første seks måneder sammenholdt med den tilsvarende periode sidste år.
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
Januar - juni 2026
Januar - juni 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Scania
975
34,87 %
815
29,19 %
19,63 %
Volvo Trucks
939
33,58 %
1.068
38,25 %
-12,08 %
Mercedes-Benz
422
15,09 %
356
12,75 %
18,54 %
MAN
355
12,70 %
334
11,96 %
6,29 %
DAF
56
2,00 %
140
5,01 %
-60,00 %
Iveco
28
1,00 %
33
1,18 %
-15,15 %
Renault Trucks
20
0,72 %
46
1,65 %
-56,52 %
Pezzolato
1
0,04 %
0
-
100,00 %
I alt
2.796
2.792
(Kilde: Biilstatistik.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
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