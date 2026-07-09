Efter seks månder er der en forskel på fire

NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Torsdag 9. juli 2026 kl: 10:52

Trods forskellen på fire - det svarer til en fremgang på 0,14 procent - er der større ændringer, hvis man ser på de enkelte mærker.









Scania er eksempelvis kørt 19,63 procent frem i forhold til sidste år og ligger nummer et, mens Volvo Trucks er faldet tilbage med 12,08 procent og ligger på andenpladsen.









Mercedes-Benz har en fremgang på 18,54 procent, mens MAN's fremgang er på 6,29 procent.









DAF på femtepladsen er gået 60 procent tilbage i forhold til første halvår sidste år. Iveco må notere en tilbagegang på 15,15 procent, mens renault Trucks må notere en tilbagegang på 56,52 procent.









I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrerede lastbiler fordelt på de enkelte mærker samt de tilhørende markedsandele i årets første seks måneder sammenholdt med den tilsvarende periode sidste år.









Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner Mærke Januar - juni 2026 Januar - juni 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Scania 975 34,87 % 815 29,19 % 19,63 % Volvo Trucks 939 33,58 % 1.068 38,25 % -12,08 % Mercedes-Benz 422 15,09 % 356 12,75 % 18,54 % MAN 355 12,70 % 334 11,96 % 6,29 % DAF 56 2,00 % 140 5,01 % -60,00 % Iveco 28 1,00 % 33 1,18 % -15,15 % Renault Trucks 20 0,72 % 46 1,65 % -56,52 % Pezzolato 1 0,04 % 0 - 100,00 % I alt 2.796

2.792





(Kilde: Biilstatistik.dk)

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