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NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Efter seks månder er der en forskel på fire

Torsdag 9. juli 2026 kl: 10:52
Af: Jesper Christensen

Hvor der blev nyregistreret 2.792 lastbiler over 16 tons totalvægt i de første seks måneder af 2025, blev der i den tilsvarende periode i år nyregistreret 2.796 - en forskel på fire. Der fremgår af de seneste tal fra Bilstatistik.dk

Trods forskellen på fire - det svarer til en fremgang på 0,14 procent - er der større ændringer, hvis man ser på de enkelte mærker. 


Scania er eksempelvis kørt 19,63 procent frem i forhold til sidste år og ligger nummer et, mens Volvo Trucks er faldet tilbage med 12,08 procent og ligger på andenpladsen. 


Mercedes-Benz har en fremgang på 18,54 procent, mens MAN's fremgang er på 6,29 procent.


DAF på femtepladsen er gået 60 procent tilbage i forhold til første halvår sidste år. Iveco må notere en tilbagegang på 15,15 procent, mens renault Trucks må notere en tilbagegang på 56,52 procent.


I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrerede lastbiler fordelt på de enkelte mærker samt de tilhørende markedsandele i årets første seks måneder sammenholdt med den tilsvarende periode sidste år.


Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner

Mærke

Januar - juni 2026

Januar - juni 2025


Antal

Andel

Antal

Andel

Ændring i procent

Scania

975

34,87 %

815

29,19 %

19,63 %

Volvo Trucks

939

33,58 %

1.068

38,25 %

-12,08 %

Mercedes-Benz

422

15,09 %

356

12,75 %

18,54 %

MAN

355

12,70 %

334

11,96 %

6,29 %

DAF

56

2,00 %

140

5,01 %

-60,00 %

Iveco

28

1,00 %

33

1,18 %

-15,15 %

Renault Trucks

20

0,72 %

46

1,65 %

-56,52 %

Pezzolato

1

0,04 %

0

-

100,00 %

I alt 

2.796


2.792



(Kilde: Biilstatistik.dk)



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