Trafikselskab tilbyder flere afgange og gratis bybus til stor strandfest

Onsdag 8. juli 2026 kl: 09:12

Trafikselskabet Midttrafik, der samarbejder med arrangørerne om nem, sikker og bæredygtig transport til og fra festivalen, har oprettet en særlig infoside på midttrafik.dk, der fortæller om både køreplaner og billetter.









Midttrafik oplyser, at en Beach Party-billet koster 109 kroner, at letbanen til og fra Grenaa kører hver halve time mellem klokken 9.00 og 16.00, og at man kan køre gratis med bybus fra Grenaa Station til festivalpladsen.









Letbanen kører sidste afgang fra Grenaa mod Aarhus klokken 01.10. Der er indsat tre ekstra letbaneafgange efter midnat.





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