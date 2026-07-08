Trafikselskab tilbyder flere afgange og gratis bybus til stor strandfest
Onsdag 8. juli 2026 kl: 09:12Af: Redaktionen
Ekstra afgange med letbanen til og fra Grenaa og gratis bybus i selve Grenaa kører lørdag 11. juli til og fra ABC Beach Party, der bliver betegnet som årets største strandfest
Trafikselskabet Midttrafik, der samarbejder med arrangørerne om nem, sikker og bæredygtig transport til og fra festivalen, har oprettet en særlig infoside på midttrafik.dk, der fortæller om både køreplaner og billetter.
Midttrafik oplyser, at en Beach Party-billet koster 109 kroner, at letbanen til og fra Grenaa kører hver halve time mellem klokken 9.00 og 16.00, og at man kan køre gratis med bybus fra Grenaa Station til festivalpladsen.
Letbanen kører sidste afgang fra Grenaa mod Aarhus klokken 01.10. Der er indsat tre ekstra letbaneafgange efter midnat.
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