Togselskab på Sjælland får ny administrerende direktør
Tirsdag 7. juli 2026 kl: 15:05Af: Redaktionen
Bestyrelsen for Lokaltog, der driver 10 jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster, har ansat Claus Hincke som ny administrerende direktør. Han tiltræder sin nye stilling med virkning fra lørdag 1. august. Claus Hincke kommer fra en stilling som direktør for Teknik & Udførelse i Banedanmark
Claus Hincke kommer til Lokaltog A/S med godt 25 års erfaring med ledelse af kritisk infrastruktur, sikker drift og udvikling af komplekse organisationer. Han har tidligere haft ledende stillinger i blandt andet Banedanmark, Københavns Lufthavne og Novo Nordisk.
Lokaltog er med sine 10 jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster Danmarks største lokalbaneselskab.
Den nuværende administrerende direktør, Lars Wrist-Elkjær, fratræder som planlagt 31. juli. Direktørskiftet er resultatet af en planlagt succession, som blev sat i gang i foråret efter, at Lars Wrist-Elkjær havde besluttet at fortsætte karrieren som administrerende direktør for Alstom Danmark. Rekrutteringsprocessen blev sat i gang inden togulykken på Gribskovbanen 23. april.
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