Togselskab på Sjælland får ny administrerende direktør

Tirsdag 7. juli 2026 kl: 15:05

Claus Hincke kommer til Lokaltog A/S med godt 25 års erfaring med ledelse af kritisk infrastruktur, sikker drift og udvikling af komplekse organisationer. Han har tidligere haft ledende stillinger i blandt andet Banedanmark, Københavns Lufthavne og Novo Nordisk.





Lokaltog er med sine 10 jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster Danmarks største lokalbaneselskab.





Den nuværende administrerende direktør, Lars Wrist-Elkjær, fratræder som planlagt 31. juli. Direktørskiftet er resultatet af en planlagt succession, som blev sat i gang i foråret efter, at Lars Wrist-Elkjær havde besluttet at fortsætte karrieren som administrerende direktør for Alstom Danmark. Rekrutteringsprocessen blev sat i gang inden togulykken på Gribskovbanen 23. april.

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