Vestmøn har fået bus på bestilling i områder uden busser

Tirsdag 7. juli 2026 kl: 16:00

Lørdag 4. juli var der officiel åbning og fejring af Nærbus på Vestmøn ved Fanefjord Torv. Den nye Nærbus skaber forbindelse til eksisterende busruter mod Stege og Vordingborg









- Med Nærbus på Vestmøn afprøver vi en løsning, som vi vurderer, passer bedre til området end en almindelig buslinie med faste afgange. Vores mål er, at kollektiv transport skal gøre det lettere at få hverdagen til at hænge sammen - også på landet. Det kan være en udfordring i områder, som er tyndt befolket, når vi også skal have økonomien til at hænge sammen, siger Per Gellert, der er mobilitetsdirektør i Movia.









Nærbus dækker et område uden almindelige busruter

Nærbus er en del af Movia's arbejde med at udvikle fremtidens kollektive transport og skabe nye mobilitetsløsninger i landdistrikter, hvor der er få passagerer. Erfaringerne fra forsøget i Haslev, hvor Nærbus har kørt i over to år, danner grundlag for Nærbussen på Vestmøn, der er udviklet i samarbejde med Vordingborg Kommune og lokale aktører.









Nærbus på Vestmøn adskiller sig fra forsøget i Haslev ved, at bussen ikke erstatter eksisterende buslinjer, men supplerer den kollektive transport i områder, der i dag ikke har busbetjening. Det gælder eksempelvis Hårbølle, Røddinge og Hjelm.









Samtidig skal Nærbus skabe bedre sammenhæng til de eksisterende busforbindelser mod blandt andet Stege og Vordingborg. Når passagerne stiger ind i Nærbus på Vestmøn, vil det være i en minibus med plads til op til 28 passagerer.









- Det er rigtig vigtigt for udviklingen i vores landdistrikter, at vi tænker kreativt i forhold til mobilitet. De fleste mennesker vil nok sige, at man er dybt afhængig af at have egen bil, hvis man skal fra A til B på landet. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis være, siger borgmester i Vordingborg Kommune, Michael Seiding Larsen (V).









Sådan fungerer Nærbus på Vestmøn:

Nærbus blev sat i drift mandag 29. juni 2026

Nærbus kører mandag til torsdag klokken 8.00 - 19.00 og fredag til lørdag klokken 8.00 - 23.00

Der er ingen fast køreplan - bussen kører, når den bliver bestilt

Turen bestilles via app'en Movia Nærbus eller telefonisk hos Movias kundeservice

Billetten til Nærbus kan købes i Rejsebillet-app'en eller kontant

Der kan også benyttes Pendlerkort, Skolekort og Ungdomskort. På sigt vil det blive muligt at bruge Rejsekort-app'en og Basiskort





Forsøget på Vestmøn er støttet af Trafikstyrelsen og løber foreløbigt i to år

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.