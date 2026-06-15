Den svenske stat sikrer driften af jernbanefærger

Mandag 15. juni 2026 kl: 13:15

Aftalen blev underskrevet ved en pressekonference i Trelleborgs havn af Elisabeth Lönne, der er Chief Commercial Officer hos Stena Line, og Trafikverket's generaldirektør Roberto Maiorana.









- Jeg er glad og stolt over, at vi har fået denne aftale på plads. Dette har været et prioriteret arbejde fra vores side, og vi sikrer nu togfærgetrafikken mellem Sverige og Tyskland de kommende år, siger Roberto Maiorana, generaldirektør for Trafikstyrelsen.









Han peger på, at togfærgerne gennem de seneste tyve år er blevet kraftigt reduceret på grund af svag økonomisk rentabilitet. Siden Øresundsbroen åbnede, går majoriteten af godstogstransporterne til og fra kontinentet over Øresund i stedet for med færge. Men færgerne er ifølge Roberto Maiorana nødvendige, og derfor går den svenske stat via Trafikstyrelsen ind og sikrer fortsat trafikering.









- Stena Line er meget glade for, at vores opgave på ruten Trelleborg–Rostock nu får forudsætninger for at fortsætte. Vi ser med stolthed og stor alvor på vores rolle i transportsystemet generelt og på den livsvigtige togforbindelse til kontinentet, som vores færger udgør, især, siger Elisabeth Lönne fra Stena Line.









Stena Line har siden 1998 sejlet på linien mellem Trelleborg og Rostock med to togfærger, M/S Skåne og M/S Mecklenburg-Vorpommern. I dag er det Sveriges eneste regulære togfærgerute, og to af ganske få togfærger globalt.









Hos Trafikverket fremhæver man, at transportinfrastrukturen spiller en afgørende rolle i et forværret sikkerhedspolitisk klima. Aftale med Stena Line sikrer togfærgetrafikken og gør militær mobilitet for både Forsvaret og NATO muligt - og sikrer, at Sverige kan sende og modtage værtlandsstøtte.









- Med togfærgetrafikken kan vi opretholde NATO's grundkrav om et robust transportsystem for national modstandskraft. Transportsystemet skal fungere i hverdag, krise og krig – både for indenlandsk trafik og for transporter til og fra Sverige, siger Roberto Maiorana.









Tyskland er Sveriges største handelspartner, og togfærgerne åbner for transporter, der ikke kan gå via Øresund på grund af begrænsninger på vægt og bredde på danske og tyske baner. Da Øresundsbroen er den eneste faste jernbaneforbindelse mod syd, fungerer togfærgerne også som en strategisk reserveløsning ved længerevarende afbrydelser.









- Linien har i mange år udgjort en vigtig del af eksport og import mellem en af vores vigtigste handelspartnere, Tyskland, og her spiller evnen til at fragte tog gods en afgørende rolle, siger Elisabeth Lönne fra Stena Line.





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