Asfalt-trailer har automatisk rullepresenning

Torsdag 30. juli 2026 kl: 09:54

Om den nye tre-akslede Kel-Berg city asfalt tiptrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i QSTE690-stål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Stigebeslag i venstre side inklusiv en tre-meter stige

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangsstyret

Alcoa Dura-Bright alu-fælge med krom-hætter på hjulbolte

Vippebeslag for stænklapper





Kasse-opbygning:

Sider og bund fremstillet i rullet svøb i 4 mm i Hardox 450-plade

Bund forstærket med ekstra 4 mm Hardox-plade på de bagerste te meter

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem

Isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade





Den nye city trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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