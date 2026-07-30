Asfalt-trailer har automatisk rullepresenning
Torsdag 30. juli 2026 kl: 09:54Af: Redaktionen
Vognmandsfirmaet Lars E. Nielsen ApS i Herfølge på det sydøstlige Sjælland har fornyligt været en tur i Hedensted i det sydøstlige Jylland for at hente en ny tre-akslet Kel-Berg city asfalt tiptrailer. Den nye trailer, der kan rumme 29 kubikmeter, er leveret med automatisk Fliptop Slider-rullepresenning
Om den nye tre-akslede Kel-Berg city asfalt tiptrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i QSTE690-stål
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Stigebeslag i venstre side inklusiv en tre-meter stige
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangsstyret
- Alcoa Dura-Bright alu-fælge med krom-hætter på hjulbolte
- Vippebeslag for stænklapper
Kasse-opbygning:
- Sider og bund fremstillet i rullet svøb i 4 mm i Hardox 450-plade
- Bund forstærket med ekstra 4 mm Hardox-plade på de bagerste te meter
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade
Den nye city trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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