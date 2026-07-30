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Asfalt-trailer har automatisk rullepresenning

Torsdag 30. juli 2026 kl: 09:54
Af: Redaktionen

Asfalt-trailer har automatisk rullepresenning

Vognmandsfirmaet Lars E. Nielsen ApS i Herfølge på det sydøstlige Sjælland har fornyligt været en tur i Hedensted i det sydøstlige Jylland for at hente en ny tre-akslet Kel-Berg city asfalt tiptrailer. Den nye trailer, der kan rumme 29 kubikmeter, er leveret med automatisk Fliptop Slider-rullepresenning

Om den nye tre-akslede Kel-Berg city asfalt tiptrailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i QSTE690-stål
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Stigebeslag i venstre side inklusiv en tre-meter stige
  • Kost- og skovlbeslag i venstre side
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangsstyret
  • Alcoa Dura-Bright alu-fælge med krom-hætter på hjulbolte
  • Vippebeslag for stænklapper

Kasse-opbygning:
  • Sider og bund fremstillet i rullet svøb i 4 mm i Hardox 450-plade
  • Bund forstærket med ekstra 4 mm Hardox-plade på de bagerste te meter
  • Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade

Den nye city trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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