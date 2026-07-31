Busser kører direkte til festival i bøgeskov ved Skanderborg

Fredag 31. juli 2026 kl: 10:23

Ni forskellige busruter mærket med "S" vil køre musikfans fra Aarhus, Odder, Horsens, Silkeborg, Galten, Tranbjerg og Solbjerg til årets musikfestival i Skanderborg. Rute 301S kører direkte fra Aarhus til Smukfest. Alle busser holder lige ved indgangen og giver hurtig adgang til festivalpladsen.

Fra Skanderborg Station kører rute 25S til festivalpladsen og rute 26S til Kærligheden.









Skal man rundt i Skanderborg by, kan man køre gratis med rute 21S, der erstatter bybus 21 i perioden 2.-9. august.









her: Interesserede kan læse mer e om busruter, afgangstider og billetter på Midttrafiks særlige Smukfest-side - klik









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