Færgerederi anker afgørelse fra Konkurrencerådet

Tirsdag 28. juli 2026 kl: 08:52

Scandlines har modtaget Konkurrencerådets administrative afgørelse i en sag, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mener, at Scandlines for i 2017-2019 udnyttede sin markedsposition på overfarten Rødby-Puttgarden til at sætte prisen for personbiler for højt.









Scandlines fremfører, at det er faktuelt forkert. Scandlines har ikke - og har aldrig haft - en dominerende markedsposition på transport af personbiler til eller fra Tyskland. Priserne er fastsat i fuld konkurrence med Storebæltsbroen og øvrige transportformer, herunder fly, tog samt færger fra Sverige til Tyskland. Det var ifølge Scandlines også gældende i perioden 2017-2019. Derfor er Scandlines uenig i Konkurrencerådets administrative afgørelse og vil nu anke den.









- Vi opererer i et konkurrencepræget marked, hvor vores kunder aktivt vælger Scandlines og vores færgeruter til. Det gjorde sig også gældende i perioden 2017-2019, hvor vores priser i øvrigt var sammenlignelige med priserne under rutens statslige ejerskab. Derfor anker vi afgørelsen, siger Eric Grégoire, der er administrerende direktør i Scandlines.









Interesserede kan læse mere om Konkurrencerådets afgørelse her:













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