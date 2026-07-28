Færgerederi anker afgørelse fra Konkurrencerådet
Tirsdag 28. juli 2026 kl: 08:52Af: Redaktionen
Rederiet Scandlines, der sejler mellem Rødby og Puttgarden og mellem Gedser og Rostock, er uenige i Konkurrencerådets afgørelse vedrørende rederiets markedsposition og prissætning på ruten Rødby-Puttgarden i perioden 2017-2019. Scandlines peger på, at rederiet priser er fastsat i direkte konkurrence med Storebæltsbroen og øvrige transportformer, herunder fly, tog samt færger fra Sverige til Tyskland. Derfor har rederiet besluttet at anke afgørelsen
Scandlines har modtaget Konkurrencerådets administrative afgørelse i en sag, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mener, at Scandlines for i 2017-2019 udnyttede sin markedsposition på overfarten Rødby-Puttgarden til at sætte prisen for personbiler for højt.
Scandlines fremfører, at det er faktuelt forkert. Scandlines har ikke - og har aldrig haft - en dominerende markedsposition på transport af personbiler til eller fra Tyskland. Priserne er fastsat i fuld konkurrence med Storebæltsbroen og øvrige transportformer, herunder fly, tog samt færger fra Sverige til Tyskland. Det var ifølge Scandlines også gældende i perioden 2017-2019. Derfor er Scandlines uenig i Konkurrencerådets administrative afgørelse og vil nu anke den.
- Vi opererer i et konkurrencepræget marked, hvor vores kunder aktivt vælger Scandlines og vores færgeruter til. Det gjorde sig også gældende i perioden 2017-2019, hvor vores priser i øvrigt var sammenlignelige med priserne under rutens statslige ejerskab. Derfor anker vi afgørelsen, siger Eric Grégoire, der er administrerende direktør i Scandlines.
Interesserede kan læse mere om Konkurrencerådets afgørelse her:
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