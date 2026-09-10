Tysk baseret transportkoncern bruger specialtilpasset el-varebil i 27 lande

Torsdag 10. september 2026 kl: 13:36

Ford Pro og DHL Express har sammen udviklet Transit-løsningen, som er taget i brug i 27 europæiske lande. Målet har været en standardiseret løsning, der kan bruges på tværs af flere markeder og samtidig imødekomme lokale behov.









DHL Express administrerer omkring 15.000 køretøjer gennem egen virksomhed og servicepartnere i mere end 40 europæiske lande. Siden 2022 har DHL haft en strategisk aftale med Ford Pro.









I år skal mindst halvdelen af DHL's egendrevne bilpark i Europa være elektrisk. Målet for 2030 er tre fjerdedele.









Tilpasses på Ford-fabrikken DHL-bilerne bliver bygget til kørsel med mange stop og leveringer. De har blandt andet hyldesystemer, specialgulv, gennemgang mellem førerhus og laderum samt et nedfoldeligt ekstrasæde. Ombygningen og de digitale tilpasninger foregår på Fords fabrik i Kocaeli i Tyrkiet, hvor bilerne også produceres. Bilerne leveres dermed færdigtilpasset til DHL.









- Chaufførerne er vigtige for alt, vi gør. Praktiske løsninger og smart teknologi skal gøre arbejdsdagen både sikrere og mere effektiv. Samarbejdet med Ford Pro har givet os en fælles standard på tværs af Europa, og vi fortsætter med at lede efter løsninger, der kan gøre bilerne endnu bedre for vores chauffører, siger Joshua Vogelpoel, der er flådechef hos DHL Express Europe.









Ifølge Ford Pro har fordelagtige vedligeholdelsesomkostninger og restværdi også bidraget til at reducere DHL's samlede omkostninger ved bilholdet.









Kobler specialudstyret til bilen DHL's E-Transit/Transit-varebiler bruger også Fords digitale opbygningsintegration (VIS). Det forbinder specialudstyret med bilens egne elektroniske systemer. Information fra sensorer og udstyr kan blandt andet bruges til sikkerheds- og driftsadvarsler til chaufføren - noget, der skal bidrage til at øge sikkerheden for både chaufføren og lasten.









Fords integrationssystemer erstatter separate relæer og kontakter og skal gøre løsningen enklere og mere driftsikker. Funktioner kan også opdateres, hvis DHLs behov ændrer sig.









Lidt om elektriske Ford Transit:

E-Transit er den fuldt elektriske udgave af Ford's største Transit-varebil. Afhængigt af karrosseriversionen har den fra 9,5 til 15,1 kubikmeter ladsrum

Den tilbydes med to batteristørrelser, op til 1.586 kg nyttelast og op til 431 kilometers rækkevidde. Med det største batteri er maksimal hurtigladningseffekt 180 kW. Under optimale forhold tager det omkring 28 minutter at lade fra 10 til 80 procent

Begge batteriversioner har baghjulstræk, 430 Nm drejningsmoment og en el-motor på op til 269 hk

E-Transit har modtaget den højeste sikkerhedsudmærkelse, Platinum Safety Award, fra det uafhængige kollisionsprogram Euro NCAP.

I Europa tilbyder Ford 25 forskellige varianter af E-Transit - varebil, dobbeltkabinevarebil og chassis med opbygningsmuligheder - alle tilgængelige i forskellige længder, taghøjder og lastekapaciteter med en totalvægt fra 3,5 til 4,25 ton





Transit findes også i en EcoBlue-dieselversion med mulighed for firehjulstræk.

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