Lagerudlejning i Horsens er årets største

Fredag 31. juli 2026 kl: 10:16

- Vi fik opgaven fra Sampension, og med afsæt i vores årelange samarbejde med Jysk har vi diskret forhandlet en lejeaftale på plads ganske hurtigt. I areal må der være tale om årets hidtil største udlejning i hele landet, siger partner Nikolai Høgh fra Nordicals i Horsens.









Han har sammen med partner Per Ahlgreen stået for udlejningen og for at rådgive Sampension, som købte ejendommen i 2018. Dengang var transportkoncernen DSV lejer af bygningen, men siden er DSV flyttet til større og nybyggede lokaler et andet sted i Horsens.









Jysk, der har har hovedsæde i Aarhus, vil samle flere nuværende lagerfaciliteter i ejendommen på Nokiavej, der ligger tæt på motorvej E45. Flytningen ventes at ske gradvis fra september, og dyne- og møbelkoncernen forventer at få 30 arbejdspladser på lageret i Horsens.









- Udlejningen til Jysk er det seneste eksempel på, at virksomhederne opfatter det østjyske område langs E45 som et vigtigt knudepunkt for lager, logistik og transport. De seneste to - toethalvt år har vi udlejet over en kvart million kvadratmeter i området, siger Nikolai Høgh.









Den samlede ejendom omfatter desuden 10.000 kvadratmeter kontorer. Opgaven med at udleje kontorarealet til en eller flere virksomheder ligger også hos Nordicals Horsens.









Nordicals er med 24 afdelinger landets største erhvervsmæglervirksomhed og har kædekontor i Aarhus.

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