Tre-akslet link-trailer kan leveres med enten boks eller gardiner
Onsdag 16. september 2026 kl: 11:27Af: Jesper Christensen
En link-trailer har traditionelt været to-akslet, men Kel-Berg har nu introduceret en tre-akslet udgave, som åbner mulighed for at udnytte den vægtgrænserne for vogntog fuldt ud. Den nye linktrailer med tre aksler kan enten fåes med boksopbygning eller med gardinopbygning
Den nye tre-akslede Kel-Berg linktrailer har tre ni-tons luftaffjedrede aksler, hvor første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er sełvstyrende.
Boksversionen, som ses på billederne, kan blandt andet udstyres med dobbeitdæk, truckbærende hårdttræsbund op til 9.000 kg og LED-lysbänd indvendigt i begge sider.
Lidt om den nye tre-akslede Kel-Berg linktrailer med boksopbygning:
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser, hvor første aksel er med løftefunktion og tredie aksel er selvstyrende
- Dobbeltdæk inklusiv stænger
- Indvendig højde på ca 2.620 mm
- Truckbærende bund, der er godkendt til op til 9.000 kg belastning
- 2 x 7 to-tons surrigsringe
- EBS og dæktryksovervågning
- LED-lysbånd indvendigt i begge sider
- Cyklistværn i begge sider
- Færgeringe for og bag
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