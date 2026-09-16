Tre-akslet link-trailer kan leveres med enten boks eller gardiner

Onsdag 16. september 2026 kl: 11:27

Den nye tre-akslede Kel-Berg linktrailer har tre ni-tons luftaffjedrede aksler, hvor første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er sełvstyrende.









Boksversionen, som ses på billederne, kan blandt andet udstyres med dobbeitdæk, truckbærende hårdttræsbund op til 9.000 kg og LED-lysbänd indvendigt i begge sider.









Lidt om den nye tre-akslede Kel-Berg linktrailer med boksopbygning:

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser, hvor første aksel er med løftefunktion og tredie aksel er selvstyrende

Dobbeltdæk inklusiv stænger

Indvendig højde på ca 2.620 mm

Truckbærende bund, der er godkendt til op til 9.000 kg belastning

2 x 7 to-tons surrigsringe

EBS og dæktryksovervågning

LED-lysbånd indvendigt i begge sider

Cyklistværn i begge sider

Færgeringe for og bag









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