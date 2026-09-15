Fransk varebil er blevet kåret som International Van of the Year 2027

Tirsdag 15. september 2026 kl: 13:15

Renault's nye Trafic Van E-Tech har en rækkevidde på op til 470 kilometer. Med 800 volts-teknologi og hurtig opladning markerer den sig på markedet for batteri-elektriske varebiler.









Titlen som International Van of the Year 2027 er Renault's sjette titel som International Van of the Year. I år er det 25 år siden, at Renault Trafic-modellen sidst vandt prisen. Øvrige vindere for det franske mærke var Master i 1998 og 2025 samt Kangoo i 2012 og 2022.









- Det vigtigste kriterium ved nomineringen og udvælgelsen af en varebil til International Van of the Year er dens bidrag til høje standarder inden for effektivitet, sikkerhed, miljøhensyn og bæredygtig vejtransport af lette varer. Den nye Trafic Van E-Tech Electric lever i allerhøjeste grad op til disse krav, sagde Jarlath Sweeney, der er formand for International Van of the Year Juryen (IVOTY) ved prisoverrækkelsen på IAA i Hannover.









- Den prestigefyldte Van of the Year-pris er en stærk anerkendelse af det enestående arbejde og engagement fra alle de teams, der har været involveret i udviklingen af Trafic Van E-Tech Electric. Med funktioner baseret på en softwaredefineret køretøjsplatform, 800-volts arkitektur og ultrahurtig DC-opladning er Trafic Van E-Tech Electric en gamechanger på det europæiske marked for lette erhvervskøretøjer, fremhæver Jan Ptacek, der er Vice President og chef for Renault LCV.









- Modellen skaber stor værdi for kunderne gennem lavere daglige driftsomkostninger, høj køreglæde, smidighed i bymiljøer og mulighed for opgraderinger efter behov. Denne pris er også et stærkt symbol på den positive udvikling i Renaults forretning inden for lette erhvervskøretøjer, påpegede han videre.





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