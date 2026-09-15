Serieproduktion af langtrækkende elektriske lastbiler er gået i gang

Tirsdag 15. september 2026 kl: 12:34

Af: Jesper Christensen (Illustration: Volvo Trucks)

For Volvo Trucks markerer produktionsstarten en milepæl for el-drevet transport med lastbiler. Hos den svenske lastbilkoncern peger man på, at med den nye Volvo FH Aero Electric og de næste generationer af Volvo FH, FM og FMX Electric er el-drevet transport en levedygtig løsning for væsentligt flere transportopgaver end tidligere.









- At gå i gang med serieproduktion af vores nye el-lastbiler er et tydeligt bevis på vores forpligtelse til at føre an i overgangen til mere bæredygtig lastbiltransport, siger Roger Alm, der er administrerende direktør og koncernchef for Volvo Trucks.









- Kundernes respons er meget positiv, og vi ser en stor interesse for at bestille de nye lastbiler. Med længere rækkevidde, maksimal fleksibilitet på tværs af forskellige anvendelsesområder og fremragende køreegenskaber er det nemmere end nogensinde at gå over til el, siger han videre.









Flagskibet i den nye serie er Volvo FH Aero Electric med udvidet rækkevidde, hvor batterikapaciteten er øget ved at benytte ny e-aksel-teknologi. Lastbilen kan køre op til 700 kilometer p en opladning, og i kombination med megawatt-opladning og høj nyttelastkapacitet kan lastbilen sættes ind på ruter, hvor det hidtil har været vanskeligt at skifte fra dieseldrift til el-drift.









Den nye lastbilserie fra Volvo Trucks omfatter også næste generation af Volvo FH, FM og FMX Electric, der har en helt ny el-drevet drivline designet til at øge energieffektivitet, produktivitet og kørepræstationer, med en rækkevidde på op til 470 kilometer.









De nye el-lastbiler vil blive produceret på Volvo Trucks' produktionsanlæg i Tuve ved Göteborg og i Gent i Belgien.





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