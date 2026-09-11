Aarhus Havn har fået nye ugenlige anløb med forbindelse til Asien
Fredag 11. september 2026 kl: 13:03Af: Redaktionen
Skibe fra containerrederiet Hapag-Lloyd er begyndt at lægge vejen forbi Aarhus hver uge. De nye anløb er en del af en tilpasset rutestruktur i Gemini-samarbejdet mellem Mærsk og Hapag-Lloyd
De to rederier har samlet deres flåder i et fælles netværk af ruter, som forbinder havne på tværs af kontinenter. Denn nye ugentlige forbindelse forbinder blandt andet Aarhus med havne som Rotterdam, som er Europas største havn, og Shanghai, som er verdens største containerhavn.
Containerterminalen på Aarhus Havn, der er den eneste danske havn med direkte forbindelse til havne i Fjernøsten, har et jernbanespor, der går helt ind på terminalen, og ligger med kort afstand ti motorvejsnettet i Jylland.
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