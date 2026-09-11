Aarhus Havn har fået nye ugenlige anløb med forbindelse til Asien

Fredag 11. september 2026 kl: 13:03

De to rederier har samlet deres flåder i et fælles netværk af ruter, som forbinder havne på tværs af kontinenter. Denn nye ugentlige forbindelse forbinder blandt andet Aarhus med havne som Rotterdam, som er Europas største havn, og Shanghai, som er verdens største containerhavn.









Containerterminalen på Aarhus Havn, der er den eneste danske havn med direkte forbindelse til havne i Fjernøsten, har et jernbanespor, der går helt ind på terminalen, og ligger med kort afstand ti motorvejsnettet i Jylland.





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