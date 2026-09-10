Fire-akslet tip-trailer er sendt til Karise
Torsdag 10. september 2026 kl: 13:57Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Vognmand Christian Soleen, der har hjemsted i Karis ep Stevns, har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg 4 korn tiptrailer hos Lastas i Hedensted. Tipkassen, der kan rumme 61,5 kubikmeter, er monteret med en automatisk Eco-Top rullepresenning med ekstra dug udvendig
Om den nye fire-akslede Kel-Berg korn tiptrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Stigebeslag i højre side inklusiv en tre-meter stige
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Lufttilsluttning ibag på chassis i venstre side inklusiv luftslang og luftpistol
- Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge med kromhætter til hjulbolte
- Kel-Berg traileren er leveret med 4 x 9 tons BPW-aksler med tromlebremser og original BPW luftaffjedring med hæve-/sænkeventil. 1. og 4. aksel er løftbar, samt er 4. aksel selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
- Bund er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 10 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i styrke HD1000
- Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder
- Automatisk Eco-Top rullepresenning med ekstra dug udvendig
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Vognmand Christian Soleen etablerede sig som vognmand i 2018 og har i dag seks lastbiler, der kører med korn og foderstoffer.
Ud over at sende sine lastbiler rundt i Danmark med korn og foderstoffer sender vognmand Christian Soleen også sine biler til forskellige truckshow, hvor de ind i mellem er blevet premierer for deres udsmykning og udseende.
(Foto: Lastas)
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