Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Fire-akslet tip-trailer er sendt til Karise

Torsdag 10. september 2026 kl: 13:57
Af: Redaktionen

Fire-akslet tip-trailer er sendt til Karise
(Foto: Lastas)

Vognmand Christian Soleen, der har hjemsted i Karis ep Stevns, har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg 4 korn tiptrailer hos Lastas i Hedensted. Tipkassen, der kan rumme 61,5 kubikmeter, er monteret med en automatisk Eco-Top rullepresenning med ekstra dug udvendig


Om den nye fire-akslede Kel-Berg korn tiptrailer:
 
Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil 
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Lukket cyklistværn i begge sider
  • Stigebeslag i højre side inklusiv en tre-meter stige
  • Kost- og skovlbeslag i venstre side
  • Lufttilsluttning ibag på chassis i venstre side inklusiv luftslang og luftpistol
  • Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge med kromhætter til hjulbolte
  • Kel-Berg traileren er leveret med 4 x 9 tons BPW-aksler med tromlebremser og original BPW luftaffjedring med hæve-/sænkeventil. 1. og 4. aksel er løftbar, samt er 4. aksel selvstyrende

Kasse-opbygning:
  • Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
  • Bund er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 10 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i styrke HD1000
  • Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder
  • Automatisk Eco-Top rullepresenning med ekstra dug udvendig

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Vognmand Christian Soleen etablerede sig som vognmand i 2018 og har i dag seks lastbiler, der kører med korn og foderstoffer.

Ud over at sende sine lastbiler rundt i Danmark med korn og foderstoffer sender vognmand Christian Soleen også sine biler til forskellige truckshow, hvor de ind i mellem er blevet premierer for deres udsmykning og udseende.
(Foto: Lastas)



Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Fire-akslet tip-trailer er sendt til Karise
- Tysk baseret transportkoncern bruger specialtilpasset el-varebil i 27 lande
- Elektriske varebiler får eget område på elbilmesse
- Lastbil med skibscontainer kørte ind i skiltebro i København
- Limfjordshavn er vokset i første halvdel af jubilæumsår
- Transportvirksomhed i Kolding vinder lærepladspris
- Formand for arbejdsgiverorganisation på transportområdet fortsætter
- På banen til Sønderborg nåede to det ikke sidste år...
- Kampagne skal få gående, cyklister og bilister til at respektere signaler og bomme
- Havneselskab vil etablere sin anden tørhavn - denne gang på Vestfyn
- Samarbejdet med Forsvaret skal op i gear
- Færger sejlede med flere passagerer
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst