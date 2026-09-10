Fire-akslet tip-trailer er sendt til Karise

Torsdag 10. september 2026 kl: 13:57

Om den nye fire-akslede Kel-Berg korn tiptrailer:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Stigebeslag i højre side inklusiv en tre-meter stige

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Lufttilsluttning ibag på chassis i venstre side inklusiv luftslang og luftpistol

Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge med kromhætter til hjulbolte

Kel-Berg traileren er leveret med 4 x 9 tons BPW-aksler med tromlebremser og original BPW luftaffjedring med hæve-/sænkeventil. 1. og 4. aksel er løftbar, samt er 4. aksel selvstyrende





Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse

Bund er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 10 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i styrke HD1000

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder

Automatisk Eco-Top rullepresenning med ekstra dug udvendig





Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Vognmand Christian Soleen etablerede sig som vognmand i 2018 og har i dag seks lastbiler, der kører med korn og foderstoffer.





Ud over at sende sine lastbiler rundt i Danmark med korn og foderstoffer sender vognmand Christian Soleen også sine biler til forskellige truckshow, hvor de ind i mellem er blevet premierer for deres udsmykning og udseende.

(Foto: Lastas)

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