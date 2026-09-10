Lastbil med skibscontainer kørte ind i skiltebro i København
Torsdag 10. september 2026 kl: 11:43Af: Jesper Christensen
Sidst på morgenen torsdag ramte en lastbil med en skibscontainer en skiltebro over Christians Brygge - Ring 2 - ved Knippelsbro i det indre København
Skiltebroen, der blandt andet advarer mod den begrænsede frihøjde under Knippelsbro, væltede delvist ned over kørebanen, og både skiltebroen og sættevognstoget skulle fjernes - blandt andet ved hjælp af en lastbil med kran, der kunne løfte skiltebroen.
Lidt før klokken 11 kunne Københavns Politi melde, at vejen igen var åben for trafik.
Vejen under Knippelsbro har en frihøjde på 3,1 meter. Derfor kan eksempelvis sættevognstog med skibscontainere ikke passere under broen.
Sidste mulighed for at undgå at komme i en lignende situation, hvis man kommer nordfra ad Ring 2 og kører i en lastbil - eller bus - der er højere end 3,1 meter, er at svinge til højre i krydset Niels Juelsgade/Holbergsgade, hvilket er skiltet før det pågældende kryds.
Interesserede kan se billeder fra stedet på eksempelvis dr.dk.
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