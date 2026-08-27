Testkører takker af efter 40 år

Torsdag 27. august 2026 kl: 10:03

Jørgen Andreasen siger farvel efter 40 år hos Iveco. Billedet er angivelgt fra 2023. (Foto: Iveco)

Jørgen Andreassen, hvis far var lastbilchauffør, kom i lære som lastbilmekaniker i Silkeborg i 1975 og blev udlært i 1979. Derefter arbejdede han både med og omkring lastbiler, inden han i 1984 flyttede til København og to år senere begyndte hos Iveco. Her blev Jørgen Andreasen hurtigt en central figur og blev blandt andet testkører i tæt samarbejde med Iveco's hovedkvarter i Torino. I den sammenhæng har han været med til at teste nye modeller, formidle feedback fra kunder og chauffører og fungere som bindeled mellem Danmark og Italien.









Jørgen Andreasen har også været med på den lage række af transportmesser i Herning - fra den første messe i 1988, hvor Iveco var en af 270 udstillere.









- Jeg har været heldig. Jeg har fået lov til at arbejde med min største interesse i 40 år. Det har aldrig bare været et arbejde for mig,” siger Jørgen, der især fremhæves for sin professionalisme, ordentlighed og hjælpsomhed, siger han.









I en periode fra 2002 til 2006 var rollen som testkører nedlagt, I den periode fortsatte han i en rolle som lastbilsælger tæt på både menneskerne og produkterne.









Hos Iveco i Danmark og senere Hedin Nordic Truck, der i dag er importør af Iveco-lastbiler, har han desuden arbejdet med salg, salgstræning, messer, arrangementer, intern undervisning, chaufførtræning og undervisning.

Jørgen Andreasen et sted i Italien i forbindelse med en testkørsel. Billedet er angivelgt fra 2023. (Foto: Iveco)





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