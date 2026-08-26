Utilfreds lastbilchauffør overfaldt turister på rasteplads
Onsdag 26. august 2026 kl: 16:51Af: Jesper Christensen
To udenlandske turister blev tirsdag eftermiddag overfaldet på en rasteplads på Motorvej E47 ved Haslev mellem Køge og Vordingborg, hvor de holdt i deres autocamper. En lastbilchauffør kørte op bag ved dem i sin lastbil og skældte ud
Lastbilchaufføren var stærkt utilfreds med deres parkering, som var på en plads forbeholdt lastbiler. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kom det til en højlydt meningsudveksling, og parret begyndte at pakke sammen. Trods det overfaldt lastbilchaufføren de to turister med spyt og slag, hvorefter han kørte fra stedet i sin lastbil.
På baggrund af oplysninger fra vidner blev han kort efter standset og anholdt af en patrulje fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.
Chaufføren i lastbilen - en 50-årig mand fra Holbæk - blev sigtet for vold og taget med til afhøring på politistationen i Vordingborg, hvor han efterfølgende blev løsladt.
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