Klog grøn omstilling ønskes

DEBAT:

Torsdag 20. august 2026 kl: 13:18

Debatindlæg af Henning Overgaard, forbundsformand for 3F og Søren Gade, bestyrelsesformand for Esbjerg Havn og medlem af Folketinget for Venstre





Den grønne omstilling er en nødvendighed. Men den skal tænkes sammen med Danmarks geopolitiske interesser, arbejdspladser og konkurrenceevne samt befolkningens opbakning.





Danmark risikerer således at begå en alvorlig strategisk fejl, hvis produktionen af naturgas fra Nordsøen ikke forlænges. Det handler ikke om at fastholde fortidens energisystem. Det handler om at skabe grundlaget for fremtidens.





I EU arbejder man som bekendt målrettet på at gøre sig uafhængig af leverancer af russisk gas. Og i Danmark har vi endnu ikke tilstrækkelig grøn strøm til at producere de enorme mængder grøn brint, som industrien efterspørger. Derfor er blå brint en nødvendig bro til den grønne fremtid. Blå brint produceres af naturgas, hvor CO2 opsamles og lagres permanent. Dermed kan store mængder brint produceres uden det massive elforbrug, som grøn brint kræver. Derfor er strategien i EU også, at lavemissionsbrint skal spille en vigtig rolle i overgangsfasen, mens den vedvarende energiproduktion udbygges.





Udviklingen af de danske gasfelter handler derfor ikke kun om danske arbejdspladser, men også om europæisk forsyningssikkerhed. Hver kubikmeter gas produceret i Danmark reducerer behovet for import fra lande uden for EU – ikke mindst fra Rusland – og understøtter en mere robust europæisk energiforsyning.





Her har Danmark en enestående mulighed. Nordsøen rummer både naturgassen, infrastrukturen og de geologiske lagre, som kan gøre Danmark til et europæisk centrum for både CO2-fangst og -lagring, brintproduktion og grøn energiproduktion.





Den mulighed må vi ikke sætte over styr. Fremtidens danske arbejdspladser skal derfor findes inden for både CO2-lagring, blå og grøn brint samt ny vindenergi-produktion.





Nordsøen har altid givet arbejde til danskere. I årtier har fiskeriet og olie- og gasaktiviteter skabt beskæftigelse i havne, virksomheder, værfter og hos underleverandører. Vi har aldrig diskuteret, om basehavnene skulle ligge andre steder end der, hvor kompetencerne og infrastrukturen allerede fandtes.





Det samme bør gælde nu. Når Nordsøen skal bruges til lagring af CO2 og fremtidens energiinfrastruktur, bør arbejdspladserne også forankres dér, hvor erfaringen og kapaciteten allerede er opbygget.





En fortsat udvikling og investering i de danske gasfelter vil skabe betydelige indtægter til staten. Der er både arbejdspladser og store skatteindtægter på spil. Hvis vi griber det klogt an i skiftet til grøn energi, kan vores historiske styrkepositioner i olie- og gasproduktionen være et stærkt fundament, der både gavner danske virksomheder og styrker statens finanser med indtægter, som kan investeres direkte i den grønne omstilling, energiinfrastruktur, el-nettet og velfærd.





Paradokset er derfor, at Danmark risikerer at afvikle en industri, som både kan bidrage til energisikkerhed, finansiere den grønne omstilling og danne grundlag for udviklingen af CO2-lagring og brintproduktion.





Danmark skal naturligvis fortsat satse på en ambitiøs udbygning af havvind. Men Danmark skal også udnytte sine særlige styrkepositioner i Nordsøen. Naturgas fra Nordsøen bør derfor ses som en strategisk overgangsressource, der kan skabe blå brint, understøtte CO2-lagring og bygge bro til den dag, hvor der er tilstrækkelig grøn strøm til at dække Europas behov.





Vi har brug for en klog grøn omstilling, der både bakkes op af befolkningen, sikrer danske arbejdspladser og indtægter samt bidrager til en mere uafhængig europæisk energiforsyning.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.