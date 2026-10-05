Regeringen vil styrke elnettet og de lokale hensyn

Mandag 5. oktober 2026 kl: 10:25

Strømmen i elnettet skal være grøn, sikker og billig. Og så skal der være nok af den, lyder det fra SSFMR-Regeringen, der peger på, at hvis borgere og virksomheder ikke kan slippe af med det fossile, fordi de ikke kan blive koblet på elnettet, risikerer det at gå ud over udviklingen og den grønne omstilling.









- Der er frihed i vores elnet. Frihed til udvikling af vores land- og byområder, til vores virksomheder og borgere. Uden strømmen risikerer vi, at virksomheder lukker, arbejdspladser forsvinder og skoler lukker. Vi risikerer, at Danmark går i stå. Derfor går det ikke, at de mange forskellige tilladelser for elnetsprojekter tager op til ti år, når vi står og mangler pladsen nu, siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa (R).





SSFMR-Regeringen foreslår, at man gentænker alt fra miljøgodkendelser til planproces, arealadgang og lokal opbakning. I udspillet udmønter det sig i fem tiltag:

Hurtigere miljøprocesser

Hurtigere planprocesser

Smidigere adgang til arealer og tilladelser

Mindre synlige gener fra elnettet

Bedre vilkår for naboer til elnettet









Hurtigere elnet og stærkere nabohensyn

Konkret vil SSFMR-Regeringen gøre miljøprocesserne hurtigere og smidigere. Regeringen fremhæver, at det skal ske uden at gå på kompromis med beskyttelse af naturen. Samtidig vil Staten for nogle store og komplekse elnetprojekter fremover tage et større ansvar for planlægningen. I samme omgang vil Staten optimere myndighedsprocesserne, så projekterne hurtigere kan sættes i gang, og berørte borgere ikke skal vente nær så lang tid på afklaring.









- Udbygningen af elnettet er fyldt med dilemmaer, og jeg er klar over, at udbygningen ikke vil være smertefri hele vejen rundt. Derfor vil vi styrke vilkårene for berørte naboer, samtidig med at vi styrker elnettet. Det er en svær balance, men vi mener, det kan gøres bedre. Det er sådan, vi tager ansvar for udviklingen af vores land, og jeg håber, at Folketingets partier er klar til det, siger Samira Nawa.









I samme omgang vil SSFMR-Regeringen forbedre vilkårene for naboerne ved at styrke muligheden for kompensation og overtagelse af ejendom. Der skal derudover arbejdes på at sikre så få synlige gener som muligt ved at lægge kablerne i jorden, når det kan lade sig gøre.





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