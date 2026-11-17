BRITISK VOGNMANDSORGANISATION:
De kommende uger frem til jul er højsæson for tyverier af gods. Det har fået det britiske vognmandsorganisation RHA - Road Haulage Association - til at opfordre sine medlemmer til at være ekstra opmærksomme på at beskytte deres chauffører, lastbiler, trailere og last. Anledningen er blandt andet, at man i øjeblikket kan finde vare på nettet, der stammer fra et tyveri i juni i år, hvor en skibscontainer blev stålet fra en speditionsvirksomhed i Southampton og efterfølgende tømt og stillet på en p-plads i Duncaster omkring 370 kilometer fra gerningsstedet
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
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- Lavere dieselafgifter bliver godt modtaget af vognmandsorganisation
- Kortere momsfrist gælder for virksomheder med over 50 millioner kroner i årlig omsætning
- Beskyt chauffører, biler og last
- Varer fra tyveri i juni er dukket op på netsider
- Knap ni procent af nyregistrerede lastbiler var elektriske
- Danske chauffører kan påmonterer et frontgitter, når de kører ind i et land, hvor frontgitter er tilladt
- 68 procent er svenske
- Vejtrafikken over Storebæltsbroen er steget med 1,8 procent
- Storebæltsbroen bliver overvåget med radar
- Indsmugling af medicin mod nervesmerter stiger
- Beruset lastbilchauffør nedlagde hegn på p-plads
- AMU-center i Nordjylland tilbyder EU-efteruddannelse i tre dele
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Beskyt chauffører, biler og last
Tirsdag 17. november 2026 kl: 12:29Af: Jesper Christensen
De kommende uger frem til jul er højsæson for tyverier af gods. Det har fået det britiske vognmandsorganisation RHA - Road Haulage Association - til at opfordre sine medlemmer til at være ekstra opmærksomme på at beskytte deres chauffører, lastbiler, trailere og last. Anledningen er blandt andet, at man i øjeblikket kan finde vare på nettet, der stammer fra et tyveri i juni i år, hvor en skibscontainer blev stålet fra en speditionsvirksomhed i Southampton og efterfølgende tømt og stillet på en p-plads i Duncaster omkring 370 kilometer fra gerningsstedet
De kommende uger frem til jul er højsæson for tyverier af gods. Det har fået det britiske vognmandsorganisation RHA - Road Haulage Association - til at opfordre sine medlemmer og andre til at være ekstra opmærksomme på at beskytte deres chauffører, lastbiler, trailere og last. Anledningen er blandt andet, at man i øjeblikket kan finde vare på nettet, der stammer fra et tyveri i juni i år, hvor en skibscontainer blev stålet fra en speditionsvirksomhed i Southampton og efterfølgende tømt og stillet på en p-plads i Duncaster omkring 370 kilometer fra gerningsstedet
RHA peger op, at efterspørgslen efter de varer, man ser i de sædvanlige detailforretninger, er høj, og at det ansporer kriminelle til at gå efter varerne, inden de når frem til forretningerne.
Organiserede kriminelle retter sig ofte mod specifikke laster, terminaler og omlastningssteder, som de så overvåger og finrde rud af, hvornår der er mindst opmærksomhed - og dermed størst chance for at gennemføre et tyveri. Det kan være af en hel last eller tyveri af gods ved at skære en presenning på et trailer op. RHA peger også på, at tyveri af dieselolie også er et problem for vognmændene på grund af de høje brændstofpriser.
RHA kommer derfor med en række råd:
- Sørg for at sikre, at højværdilaster er korrekt forsikret med relevante tillæg
- Sørg for, at højværdilaster parkeres på sikre steder, og brug pin-låse på trailere
- Sørg for, at terminalområder har CCTV-overvågning, der er egnet til formålet
- Sørg for, at porte og hegn jævnligt tjekkes
- Udfør indtrængningstest for at kontrollere, at eksisterende detektionsforanstaltninger virker
- Sørg for, at alt personale, herunder tredjepartsleverandører som eksempelvis levering af bemandet vagttjeneste, er tilstrækkeligt sikkerhedstjekket
- Sørg for, at chaufførerne har modtaget oplæring i brug af passende, sikre parkeringsfaciliteter, og undgå at parkere på rastepladser og andre usikre områder
- Sørg for, at der er en robust politik for sociale medier, der forbyder chauffører og personale at dele følsomme oplysninger på sociale medieplatforme, især aktiviteter relateret til kunder og ruter
- Sørg for, at chauffører er oplært og mindet om ikke at snakke om deres last og ruter eller dele følsomme oplysninger med nogen, der ikke har behov for at kende dem
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Lavere dieselafgifter bliver godt modtaget af vognmandsorganisation
- Kortere momsfrist gælder for virksomheder med over 50 millioner kroner i årlig omsætning
- Beskyt chauffører, biler og last
- Varer fra tyveri i juni er dukket op på netsider
- Knap ni procent af nyregistrerede lastbiler var elektriske
- Danske chauffører kan påmonterer et frontgitter, når de kører ind i et land, hvor frontgitter er tilladt
- 68 procent er svenske
- Vejtrafikken over Storebæltsbroen er steget med 1,8 procent
- Storebæltsbroen bliver overvåget med radar
- Indsmugling af medicin mod nervesmerter stiger
- Beruset lastbilchauffør nedlagde hegn på p-plads
- AMU-center i Nordjylland tilbyder EU-efteruddannelse i tre dele
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