Beskyt chauffører, biler og last

BRITISK VOGNMANDSORGANISATION:

Tirsdag 17. november 2026 kl: 12:29

De kommende uger frem til jul er højsæson for tyverier af gods. Det har fået det britiske vognmandsorganisation RHA - Road Haulage Association - til at opfordre sine medlemmer og andre til at være ekstra opmærksomme på at beskytte deres chauffører, lastbiler, trailere og last. Anledningen er blandt andet, at man i øjeblikket kan finde vare på nettet, der stammer fra et tyveri i juni i år, hvor en skibscontainer blev stålet fra en speditionsvirksomhed i Southampton og efterfølgende tømt og stillet på en p-plads i Duncaster omkring 370 kilometer fra gerningsstedet









RHA peger op, at efterspørgslen efter de varer, man ser i de sædvanlige detailforretninger, er høj, og at det ansporer kriminelle til at gå efter varerne, inden de når frem til forretningerne.









Organiserede kriminelle retter sig ofte mod specifikke laster, terminaler og omlastningssteder, som de så overvåger og finrde rud af, hvornår der er mindst opmærksomhed - og dermed størst chance for at gennemføre et tyveri. Det kan være af en hel last eller tyveri af gods ved at skære en presenning på et trailer op. RHA peger også på, at tyveri af dieselolie også er et problem for vognmændene på grund af de høje brændstofpriser.









RHA kommer derfor med en række råd:

Sørg for at sikre, at højværdilaster er korrekt forsikret med relevante tillæg

Sørg for, at højværdilaster parkeres på sikre steder, og brug pin-låse på trailere

Sørg for, at terminalområder har CCTV-overvågning, der er egnet til formålet

Sørg for, at porte og hegn jævnligt tjekkes

Udfør indtrængningstest for at kontrollere, at eksisterende detektionsforanstaltninger virker

Sørg for, at alt personale, herunder tredjepartsleverandører som eksempelvis levering af bemandet vagttjeneste, er tilstrækkeligt sikkerhedstjekket

Sørg for, at chaufførerne har modtaget oplæring i brug af passende, sikre parkeringsfaciliteter, og undgå at parkere på rastepladser og andre usikre områder

Sørg for, at der er en robust politik for sociale medier, der forbyder chauffører og personale at dele følsomme oplysninger på sociale medieplatforme, især aktiviteter relateret til kunder og ruter

Sørg for, at chauffører er oplært og mindet om ikke at snakke om deres last og ruter eller dele følsomme oplysninger med nogen, der ikke har behov for at kende dem

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