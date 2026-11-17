Varer fra tyveri i juni er dukket op på netsider

Tirsdag 17. november 2026 kl: 12:05

Skibscontaineren, der blev stjålet i juni ved hjælp af en stjålet DAF-trækker, blev efterfølgende fundet tømt for sin last i Duncaster omkring 370 kilometer væk. Undervejs skiftede tyvene nummerplader på trækkeren for at undgå at blive opdaget.









Skibscontaineren, der indeholdt 27.000 kartoner med forskellige varer fra Huski, var ankommet med skib til Southampton og efterfølgende kørt til en speditionsvirksomhed. Virksomheden havde videoovervågning, men det lykkedes tyvene at undgå at blive afsløret.









Det er ind til videre ikke lykkedes for politiet at finde frem til tyvene - eller det stjålne gods, som ifølge den newzealandske virksomhed nu kan findes til salg på forskellige e-handelsplatforme som eBay, Facebook Marketplace, Whatnot og Vinted.





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