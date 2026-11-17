Varer fra tyveri i juni er dukket op på netsider
Tirsdag 17. november 2026 kl: 12:05Af: Jesper Christensen
Natten mellem 4. og 5 juni kørte en sættevognstrækker ind på en plads i Southampton og stjal en container læsset med forskellige varer - eksempelvis champagnekølere, øl-kølere, termoglas og -kopper - fra den newzealandske virksomhed, Huski. Britiske medier skriver her i november, at flere af varerne er dukket op på forskellige e-handelsplatforme
Skibscontaineren, der blev stjålet i juni ved hjælp af en stjålet DAF-trækker, blev efterfølgende fundet tømt for sin last i Duncaster omkring 370 kilometer væk. Undervejs skiftede tyvene nummerplader på trækkeren for at undgå at blive opdaget.
Skibscontaineren, der indeholdt 27.000 kartoner med forskellige varer fra Huski, var ankommet med skib til Southampton og efterfølgende kørt til en speditionsvirksomhed. Virksomheden havde videoovervågning, men det lykkedes tyvene at undgå at blive afsløret.
Det er ind til videre ikke lykkedes for politiet at finde frem til tyvene - eller det stjålne gods, som ifølge den newzealandske virksomhed nu kan findes til salg på forskellige e-handelsplatforme som eBay, Facebook Marketplace, Whatnot og Vinted.
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