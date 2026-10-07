Pakkedistributør bygger lagerhotel i Kolding

Onsdag 7. oktober 2026 kl: 12:25

GLS Denmark forventer, at lagerhotellet vil stå færdigt mod slutningen af 2027.









Ifølge Managing Director for GLS Denmark, Steen Kristensen, er der tale om en ambitiøs, strategisk satsning med ”et betydeligt vækstpotentiale”.









- Vi oplever en stigende efterspørgsel fra kunder, der ønsker, at vi også kan tage os af opbevaring, plukning og pakning. Vores kunder har gennem mange år betroet os deres pakker på vejen til modtagerne, og fremover vil vi kunne hjælpe dem endnu længere i processen, siger han. Lagerhotellet i Kolding bliver på 5.000 kvadratmeter, men kan udbygges til op mod 15.000 kvadratmeter plus godt 500 kvadratmeter til administration.









Det samlede setup er målrettet SMV’er inden for blandt andet e-handel og skal sikre, at GLS Denmark både kan understøtte deres vækst og samtidig give dem en styrket værditilbud.









- Vi ved, at for mange webshops er væksten større, end deres lagerløsninger kan følge med til. Når lager, pluk, pak og levering samles ét sted, forsvinder et led i kæden, og kunderne får én samarbejdspartner i stedet for flere. På sigt kan vi forventeligt også levere direkte ud til vores depoter rundt i landet, siger Steen Kristensen. Lagerrobot og automatisk sortering Lagerhotellet bliver et nyt byggeri, der er designet specifikt til GLS Fulfilment. Det får et halvautomatisk setup med blandt andet en AutoStore og et automatiseret sorteringsbånd, der skal skabe fleksibilitet og reducere manuel håndtering. Pakkerne scannes første gang på lagerhotellet, så de kan glide direkte ind i GLS-netværket. Med lagerhotellet forventer GLS Denmark samtidig, at virksomheden skal ansætte omkring 30 nye medarbejdere - først og fremmest lageroperatører.









Steen Kristensen siger videre, at GLS har valgt at placere sit fulfilmentcenter i Kolding, da det ligger centralt i Danmark og giver nogle gode logistiske muligheder. Samtidig ligger det kun to kilometer fra GLS' hub med hurtig adgang til depoter rundt omkring i landet.









Byggeriet opføres af entreprenørfirmaet Kjæhr & Trillingsgaard og forventes at kunne stå klar inden højsæsonen næste år.

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